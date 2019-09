Urbanismo acuerda por unanimidad dar 45 días a la empresa de la antigua Magisterio para que subsane deficiencias

Tal y como estaba previsto, el primer consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del mandato ha adoptado el acuerdo de dar un plazo de 45 días, es decir, mes y medio, a la empresa encargada de reformar el edificio de la antigua Magisterio para que subsane las deficiencias que presenta. Todos los grupos municipales se han mostrado a favor de la medida, que ha salido adelante por unanimidad. Urbanismo deberá convocar ahora a Vías y Construcciones al acto de recepción de las obras, que no se llegó a celebrar, en el que pondrá de manifiesto las unidades no ejecutadas y las realizadas defectuosamente para que les dé solución. Esta medida tiene otra implicación. Con ella Urbanismo declara la conclusión del procedimiento que había iniciado en diciembre del año pasado para resolver el contrato con la adjudicataria, cumpliendo de esa manera con la resolución del Consejo Consultivo, que no ha dado la razón al Ayuntamiento.

El Consejo Consultivo no considera graves las deficiencias detectadas por Urbanismo, sino solo “como una mera mala terminación de la obra, susceptible de ser subsanada y que, desde luego, no es merecedora de ser calificada como grave, ni mucho menos, como sustancial”. Por ello, considera que el paso que debe darse es el de levantar el acta de recepción y plasmar en ella los defectos, dando a la empresa un periodo de tiempo para que los arregle. Si el plazo expira y todo sigue igual, Urbanismo puede darle otro más improrrogable o declarar resuelto el contrato. En principio, y según las fuentes consultadas, se optaría por lo segundo.

El consejo rector, presidido por Salvador Fuentes (PP), cuenta además con los concejales del PP Eva Contador, Miguel Ángel Torrico y Laura Ruiz como consejeros; con Manuel Torralbo, José Antonio Romero y María Victoria Campos por el PSOE; con David Dorado y Antonio Álvarez, por parte de Ciudadanos; con Pedro García por IU; con Paula Badanelli en representación de Vox; y con Juan Alcántara por Podemos.