«Una patente tecnológica crea más riqueza que otro producto»

Nacido en Montilla el 25 de julio de 1977, Francisco José Jiménez es especialista en Geoquímica y ha trabajado durante años en el departamento de Biogeoquímica de la Agencia Japonesa para las Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres. Hace poco más de un año regresó a España y trabaja para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concretamente en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto que cuenta con apoyo de la Universidad de Granada y que tiene su sede en Armilla.

Autor de más de ochenta artículos publicados en revistas de prestigio internacional como Nature, Science, Plos One o Nature Geosciences, el científico montillano ha participado en casi una decena de campañas de exploración marina, además de haber realizado estancias en centros como la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza), por cuyas aulas han pasado hasta 21 premios Nobel, entre los que destaca Albert Einstein.

-En unos meses se embarcará en el Hespérides. ¿Cómo afronta esta nueva aventura?

-Estoy muy ilusionado. Es mi primera experiencia a bordo de este buque y me siento especialmente afortunado porque el proyecto que obtuve en el Plan Nacional de Investigación fue junto a varios de los mejores investigadores antárticos de este país. Gracias a su experiencia, llevan muchos años trabajando en la Península Antártica, de modo que está siendo muy fácil preparar científicamente la campaña a pesar de que, en mi caso, es una zona nueva de estudio.

-La logística de una expedición así debe ser un jaleo...

-En la parte técnica tenemos un gran apoyo de la Unidad Técnica Marina del CSIC: ellos preparan el material y los instrumentos una vez se han fijado los objetivos científicos y las técnicas necesarias para llevarlos a cabo. En cuanto a la navegación y gestión del buque, son tropas de marinería de la Armada las encargadas de transportarnos.

-¿En qué consistirá esta nueva expedición a la Antártida?

-El principal objetivo es obtener un mayor conocimiento sobre las edades y los principales eventos y procesos tectónicos, oceanográficos y climáticos que conducen al desarrollo y la evolución de la Corriente Circumpolar Antártica, y de cómo se relacionan con los registros de la evolución paleoclimática global y de la evolución de la capa de hielo antártico.

-Una cuestión, por tanto, que nos afecta a todos.

-En efecto, el planeta Tierra, tal como lo conocemos, se debe en gran parte a la existencia de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA). Esta corriente gira alrededor de todo el continente antártico y lo aísla térmicamente. Cuando la Antártida estaba unida al continente americano y a Oceanía, las corrientes cálidas llegaban hasta la costas antárticas y se podían encontrar árboles tropicales similares a las palmeras y a los baobabs. Pero al desgajarse la Antártida y establecerse la CCA, el continente se fue haciendo progresivamente más frío y empezaron a crecer distintos glaciares que dieron lugar al casquete polar antártico, que actualmente contiene 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo, el 90 por ciento del hielo glaciar que hay en la Tierra.

-¿Y qué papel juega la CCA?

-Para empezar, se trata del mayor flujo de agua del planeta, con un transporte estimado de más de 100 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Como se puede imaginar, juega un papel fundamental en la distribución global de calor, nutrientes, sal y carbono, así como en el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano.

-¿Y queda mucho por conocer sobre su comportamiento?

-Así es. Pese a su clara importancia en el sistema climático terrestre, hay aún muchas incógnitas y controversias sobre su origen y su evolución, por lo que nuestro proyecto va a intentar mejorar su conocimiento y modelización.

-Desde hace casi una década participa en campañas marinas de perforación oceánica en el Antártico. ¿Qué nos queda por saber de los glaciares?

-Nos queda muchísimo por conocer sobre los casquetes polares. Cuando participé por primera vez en una expedición polar, en el año 2010, se pensaba que el casquete polar antártico oriental era muy estable y que nunca había sufrido ningún cambio en los últimos millones de años. En aquella expedición, dirigida por la científica española Carlota Escutia, descubrimos que se habían producido importantes retrocesos en épocas geológicas relativamente recientes. Y cuando esta zona se derrite contribuye en varios metros a la subida del nivel del mar en todo el planeta. Por tanto, nos falta mucho por saber sobre la estabilidad de los casquetes polares que, a pesar de estar sobre el continente, se emplazan bajo el nivel del mar.

-A veces cuesta hacerse una idea de la dimensión real de los casquetes polares...

-Imagínese, son cuerpos de hielo de más de tres kilómetros de espesor y miles de kilómetros cuadrados de extensión, que llegan hasta la costa y cuya base se encuentra a cientos de metros bajo el nivel del mar. Necesitamos saber más sobre los procesos que los llevan al colapso.

-¿Qué opinión tiene de quienes rechazan el cambio climático?

-Existen distintas teorías sobre los factores que lo desencadenan. Lo que nosotros estudiamos es el pasado, los cambios climáticos ligados a factores naturales, fundamentalmente cambios en la insolación solar ligados a la órbita terrestre que controlan las épocas glaciares o interglaciares. En un pasado relativamente reciente, la Tierra estuvo bajo condiciones más cálidas que las que vivimos hoy en día. Y conociendo las áreas que sufrieron deshielo en el pasado podemos identificar qué zonas actuales serán las primeras en sufrir variaciones si el clima se hace más cálido.

-Uno de los grandes riesgos del deshielo polar apunta siempre al incremento del nivel del mar. Sin embargo, hay otros autores que niegan tal posibilidad. ¿Cuál es su postura al respecto?

-La evolución del nivel del mar es una de las cuestiones más complejas de medir y evaluar. La Tierra no es una esfera perfecta y, encima, la corteza terrestre se asienta sobre una capa semirígida de material fundido que sube y baja según el peso de los casquetes polares. En todo caso, se discute la cuantía y la velocidad del incremento del nivel del mar, pero de lo que no existe duda es de que si se derrite todo el hielo contenido en los casquetes glaciares, el nivel del mar subiría por encima de la decena de metros. De eso no hay duda.

-¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

-Mi especialidad es la Geoquímica Sedimentaria y la Mineralogía, y estoy trabajando en distintos campos. Estoy colaborando en el estudio de lagos de montaña, tanto en la Península Ibérica como en la Patagonia. También estoy analizando materiales arqueológicos en cuevas de la zona de Priego de Córdoba, Málaga y Gibraltar, que están dando unos resultados asombrosos. Con equipos japoneses estoy colaborando en el estudio y formación de los depósitos salinos antiguos. En todo caso, los proyectos principales de mi investigación son los paleoceanográficos, tanto en cuencas marinas antárticas y mediterráneas como del Pacífico.

-Durante casi tres años presidió la Asociación de Científicos Españoles en Japón. ¿Qué nos diferencia del país nipón en ese campo?

-En Japón se invierte mucho más en investigación que en España, sobre todo las empresas privadas. Allí tienen asumido que crear productos con alta base tecnológica es la única forma de mantener la riqueza en un país sin recursos naturales. Una patente tecnológica genera mucha más riqueza que otro tipo de productos y la investigación es la forma de obtener patentes. Pero en el campo de la investigación básica, Japón también destaca y ha tenido más de 22 premios Nobel en ciencias en los últimos 50 años. Los científicos japoneses no son más listos ni laboriosos que los españoles, pero con la cantidad de dinero que manejan pueden plantearse proyectos y agendas de trabajo que son imposibles para nosotros.

-Habitualmente ofrece conferencias dirigidas a empresas e instituciones que desean entablar relaciones empresariales o diplomáticas con Japón. ¿Tan distintos son a nosotros?

-Su forma de hacer negocios, de comportarse, de gestionar los silencios y otros muchos detalles son muy diferentes. Mis conferencias van enfocadas, sobre todo, a tener una relación exitosa en cuestiones científicas, pero también he participado en algunas de empresa. Si trabajas con una compañía japonesa no puedes jugar a cambiar o disminuir las calidades. Un error en esas cuestiones puede suponer un punto final en la relación laboral o comercial. Para ellos, un precio más barato no es lo más interesante: en Japón valoran sobre todo que la relación sea predecible, que no haya ninguna sorpresa. Se fijan mucho en los actos y en los pequeños detalles, en lugar de en las palabras.

-A veces se ha mostrado crítico con el sistema público de investigación en España y, de hecho, ha llegado a afirmar que hemos vivido una burbuja parecida a la inmobiliaria. ¿A qué se refiere?

-En su momento, durante el boom económico de principios de siglo, se crearon una gran cantidad de centros de investigación por parte de la Administración central pero, sobre todo, de las autonomías. Y a pesar del enorme esfuerzo presupuestario, tuvieron una vida muy corta y dejaron colgados a cientos de investigadores. Si un país quiere un sistema de investigación productivo requiere una planificación a largo plazo, algo que, por el motivo que sea, no se da. Otra cuestión todavía más grave es que se dejaron de pagar las cuotas de programas internacionales de investigación, que se habían firmado y aprobado y que, de un día para otro, se dejaron de abonar sin la más mínima justificación. El daño a la credibilidad del país fue tremendo.

-¿Cuáles son los puntos fuertes y los grandes males que acechan a la investigación en España?

-En la parte positiva se encuentra la mejora en los sistemas de contratación, sobre todo en los organismos de investigación. Al menos en el CSIC se han establecido tribunales paritarios con criterios claros de incompatibilidad que aseguran que los nuevos contratados tengan una alta calidad. En la parte negativa, aparte de la falta de planificación, la contratación de profesorado universitario puede ser muy mejorable. En muchos casos, los tribunales están formados por miembros del departamento que suelen elegir a los de la casa, aunque no sean, ni de lejos, los más capacitados.

-¿Y la financiación?

-También es un problema porque, al ser limitada en España, cada vez se fomenta más acudir a fondos europeos, que son un auténtico engorro a la hora de solicitar y justificar. Puedes necesitar de tres a seis meses para completar la solicitud de un proyecto europeo que, al final, puede quedar en nada si no te lo conceden. Muchos colegas alemanes no se plantean pedir fondos europeos por su complejidad burocrática.

-¿Qué opinión le merece que no haya ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo?

-El tema de los ránkings es algo complejo y, según los parámetros que se midan, vale más o menos la pena tenerlos en cuenta. En este país hay científicos de muy alta calidad y hay departamentos universitarios que ya han alcanzado niveles de excelencia, por ejemplo el de Mineralogía y Petrología de Granada, que ya está entre los 50 mejores a nivel mundial. Con todo, pienso que se dispersan mucho los esfuerzos creando universidades pequeñas.