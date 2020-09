UGT denuncia el "colapso" de la atención primaria en Córdoba

El sindicato UGT ha denunciado “el colapso” que sufre la Atención Primaria en los centros de salud de Córdoba debido a la falta de personal y la sobrecarga de funciones de los profesionales sanitarios, que están provocando listas de espera de más de 7 días de media para una cita con el Médico de Familia.

Según señala el sindicato en un comunicado, "cada vez son más las quejas que llegan a UGT por los innumerables problemas en la gestión de los distritos y por las medidas adoptadas por la Consejería de Salud para la atención de los pacientes en Primaria durante la situación de pandemia". En este sentido, el secretario de Salud, Sociosanitario y Dependencia de la FeSP- UGT Córdoba, José Juan Fernández, asegura que “los médicos, enfermeras, personal técnico sanitario y demás personal de gestión y servicios, están hartos de sufrir continuos ataques por cumplir con las indicaciones de asistencia a los ciudadanos”.

Fernández afirma que “estos profesionales se están dejando el pellejo haciendo lo que mejor saben, que es curar y cuidar de las personas. Sin embargo, en poco tiempo han pasado de ´héroes` a ´villanos`, por culpa de la ineficaz gestión de la Consejería de Salud, que los ha abandonado a su suerte ante la creciente ola de desprestigio hacia los mismos”.

Para el responsable de Sanidad de UGT, “estos profesionales no son los culpables de que las citas no sean en su mayoría presenciales como lo eran antes de la pandemia, Es más, tenemos que reconocer el gran esfuerzo que están realizando con listas saturadas, poca paciencia de algunos ciudadanos y la poca o nula colaboración de la Consejería de Salud para explicar mejor los motivos por los cuales las consultas presenciales no pueden ser como antes”.

En esta misma línea, Fernández cree que hay “una opinión generalizada de que la labor de los médicos de familia, enfermeras y demás profesionales es ´hacer de telefonistas`. "Nada más lejos de la realidad, ya que en los centros de salud nunca se ha dejado de prestar asistencia presencial ante los motivos de consulta urgentes; y actualmente, para evitar la confluencia de usuarios en los centros, se aconseja a los pacientes que soliciten cita telefónica", insiste Fernández. "En todo caso, si existe la necesidad de completar la valoración con exploración y/o pruebas diagnósticas, el facultativo da una cita presencial”.

Ante esta situación, el sindicato insiste en que los profesionales están trabajando bajo mínimos, ya que no se ha sustituido a los compañeros que están de vacaciones debido a una grave falta de planificación.

Por ello, desde Fesp- UGT piden a las autoridades sanitarias una "actuación urgente", que incluya un refuerzo de personal y que no se sobrecargue de funciones a médicos y enfermeras asumiendo la labor de rastreadores de los positivos en covid.