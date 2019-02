UGT Córdoba plantea la colocación de desfibriladores en zonas industriales

UGT Córdoba ha elaborado un plan de medidas encaminadas a frenar el incremento de la siniestralidad laboral en la provincia de Córdoba, que se disparó el pasado 2018. Entre otras propuestas, el sindicato está estudiando con CECO una campaña conjunta para la colocación de desfibriladores en las zonas industriales de la ciudad, así como en grandes empresas y grandes núcleos comerciales.

En este sentido, el secretario de Salud Laboral, Acción Sindical y Medio Ambiente de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha recordado que en 2018 "perdieron la vida 10 trabajadores en la provincia de Córdoba, aunque en datos oficiales sólo se contemplan 9 porque el último fue en diciembre y aún no aparece, no sabemos si porque se está investigando o porque no estaba dado de alta en la Seguridad Social".

De estos 9 accidentes oficiales mortales, cuatro de ellos fueron por causas traumáticas, uno in itinere y otros cuatro fueron por causas no traumáticas, bien por infarto o ictus. Precisamente, las altas cifras de fallecimientos en el mundo laboral por causas no traumáticas han llevado a UGT Córdoba a plantear una batería de medidas tanto a la Administración como a los empresarios.

Entre estas propuestas, Sarmiento informó de la "invitación a la participación de la fiscalía en la comisión provincial de riesgos laborales, la apertura de los presupuestos autonómicos para que se investiguen todos los accidentes o la inclusión de los estudios psicosociales en las evaluaciones anuales de riesgo". Asimismo, el responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba avanzó que hay conversaciones con CECO "para poner en marcha una campaña conjunta para que en la provincia de Córdoba se invierta dinero para que haya desfibriladores en las grandes empresas, en los centros comerciales o en puntos de encuentro, así como dar la formación necesaria para usarlos”.

Por último, el responsable sindical quiso hacer hincapié en el "aumento de accidentes laborales ocurridos en la provincia de Córdoba en 2018 en todas sus tipologías; leves, graves y mortales". Tanto es así, que el índice de incidencia (valor proporcional que mide el número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores en activo), se incrementó en un 4% en Córdoba en el último año, mientras que en la media andaluza descendió un 0,6% en comparación con 2017.