UGT y CCOO denuncian el "alto" porcentaje de empleo sumergido en los cuidados

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado este lunes el "alto" porcentaje de empleo sumergido que existe en el sector de los cuidados, durante la protesta convocada en la plaza de Las Tendillas para celebrar la jornada mundial por el Trabajo Decente, que tiene el lema Invertir en cuidados para la igualdad de género.

El secretario general de UGT, Vicente Palomares, ha recordado además que en el empleo no declarado dentro de este sector habría que incluir a los trabajadores no remunerados, "que en su mayoría son mujeres y están sufriendo la desigualdad, porque en muchos casos no pueden acceder a puestos de trabajo como los hombres debido a esa dedicación no remunerada".

Preguntados por el dato de que el 60% de los parados cordobeses son, en la actualidad, mujeres, la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, ha explicado que "está clarísimo que las mujeres están desempleadas porque el trabajo que hay en muchos casos es sumergido".

En esta línea, ha hecho hincapié en que en el caso de la dependencia "viene a trabajar a tu casa gente que no está dada de alta y en muchos casos se le da de alta como empleada de hogar, ni siquiera como personal cualificado".

Borrego ha subrayado que "las mujeres son fundamentalmente las que se ocupan de los cuidados de las personas dependientes y las que están en una situación más precaria y tienen unas condiciones laborales bastante indignas".

Así, ha aludido a la inestabilidad, la parcialidad del empleo y la prevención de riesgos laborales y la salud en el trabajo. Sobre esta última, ha hecho hincapié en que "deja mucho que desear", ya que "tienen que mover a enfermos sin las condiciones laborales que se reivindican".

Entre otras cuestiones, la secretaria general de CCOO ha reivindicado que desaparezca la brecha salarial y que se deroguen las reformas laboral y de las pensiones.

De su parte, Palomares ha recordado que más del 70% de los profesionales de los cuidados son mujeres, que son "las principales sufridoras de la precariedad laboral y de las peores condiciones de trabajo".

En su opinión, esta actividad "tendría que tener un reconocimiento de servicio público" y a esto ha añadido que "no puede acabar subcontratada como está en la mayoría de los casos, sobre todo, en la atención a domicilio".

Además de otras ideas, el secretario general de UGT ha apostado por "buscar la dignificación de los puestos de trabajo", matizando que el de los cuidados "no se puede ver como un sector refugio donde acaba cualquier trabajador sin cualificación". También ha reclamado que "tiene que estar debidamente dotado por la Administración pública".