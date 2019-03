CCOO y UGT piden medidas legislativas contra la siniestralidad laboral

La puerta de la Subdelegación del Gobierno ha sido, de nuevo, el escenario escogido por los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba para lamentar la segunda víctima mortal por accidente laboral que computa en nuestra provincia en este 2019. En esta ocasión, el fallecido fue un albañil de la localidad de Belmez que sufrió una caída en altura, que le provocó unas lesiones que pocos días después le costaron la vida. Asimismo, los sindicatos tampoco han querido olvidar otras muertes que se sufren en el ámbito laboral, pero que no se registran oficialmente, como la producida días atrás en un accidente de tráfico de un camionero a la altura de Montoro.

El secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, señaló que "hemos perdido una oportunidad para derogar algunos puntos de la reforma laboral, ya no sólo por el reparto injusto en la negociación colectiva o por los descuelgues, sino por la siniestralidad laboral". En esta misma línea, Sarmiento apuntó que "la precariedad y el estrés lo sufren muchos trabajadores porque temen reclamar sus derechos, y no sólo trabajos temporales o en precario, sino también de plantilla". Por ello, "son necesarias medidas legislativas y ahora era el momento", afirmó el responsable sindical.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Manuel Torres, apuntó que "los sindicatos tenemos que empezar a poner en el tablero de juego el coste que tiene la siniestralidad laboral, porque no es normal que vengamos de media una vez al mes a lamentar la muerte de un compañero". Además, Torres criticó que "estemos en campaña electoral y los partidos políticos no dedican ni media página en sus programas al mundo de la salud laboral, que le cuesta la vida al año a casi un millar de trabajadores en España según cifras oficiales, a lo que hay que añadir los que no computan".

Torres confesó que "los sindicatos tenemos que reflexionar y ser autocríticos, tenemos que hacer ver a los partidos políticos que tienen que invertir y hacer cumplir a los empresarios la legislación vigente". Para ello, el responsable de Salud Laboral de CCOO de Córdoba aseguró que "debemos aprender del movimiento feminista, que ha conseguido involucrar a la sociedad y a los políticos en sus reivindicaciones".

Finalmente, Sarmiento recordó que "en UGT hemos hecho una propuesta para incorporar a la Fiscalía a la comisión de prevención para que se tomen medidas contundentes contra los empresarios que no cumplen, para la colocación de desfibriladores, la introducción de estudios psicosociales en las evaluaciones y para que se dé una mayor dotación económica al instituto con objeto de que se investiguen todos los accidentes, porque con los resultados evitaremos futuras muertes”.