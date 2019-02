La UCO renueva su página web para adaptarla a la comunicación digital actual

El próximo día 18 de marzo comenzará el lanzamiento de la nueva web de la Universidad de Córdoba, en la que se ha estado trabajando desde hace más de dos años. El Consejo de Gobierno de la UCO ha informado hoy de que el nuevo portal de la UCO se ha renovado íntegramente con el fin de que se adapte mejor a los conceptos actuales de comunicación digital ofreciendo información más visual e intuitiva, en especial los contenidos más demandados externamente y tener más visibles los recursos más habituales.

Así, se han desarrollado todos los menús principales, páginas de principal uso del personal, centros y servicios. Las páginas de departamentos y grupos de investigación mantendrán el actual formato y se acometerán posteriormente, una vez familiarizada la comunidad universitaria con la nueva estructura. Las páginas personales y de congresos mantendrán sus actuales condiciones pero siempre que respeten las “instrucciones para las solicitudes y usos de la web de la Universidad de Córdoba” que se remitirá y entrará en vigor en el mes de marzo.

En los días previos a la entrada en funcionamiento de la nueva se desarrollarán sesiones de presentación a la comunidad universitaria con el fin de posibilitar una primera familiarización previa a su experiencia real.

BECAS

Por otro lado, el Consejo ha aprobado la convocatoria de diversos programas de ayudas para el curso 2019/20. Así, han quedado convocadas dos becas (una dirigida al personal docente e investigador y otra al alumnado de doctorado correspondiente) correspondientes al programa Becas Iberoamérica Santander Investigación para la realización de estancias, en un centro de investigación o universidad iberoamericana no ubicado en España. La cuantía de cada ayuda será de 5.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de abril.

En el apartado de programas nacionales e internacionales de Movilidad, el Consejo ha aprobado la convocatoria de once becas para la realización de estudios en el extranjero correspondientes al Programa de Intercambio y Movilidad Académica de la Organización de Estados Iberoamericanos (PIMA) cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 1 al 15 de marzo; 92 ayudas de diferentes cuantías del programa Becas Santander Erasmus para la realización de estancias de estudios o prácticas durante el curso 2019-20 del estudiantado beneficiario del programa Erasmus + , que podrán solicitarse del 1 al 29 de marzo; las bases reguladoras y convocatoria de 63 Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad de prácticas “SMP-Student Mobility for Placements” para estudiantes de Grado y Máster, con plazo de admisión de solicitudes del 4 al 14 de marzo; cuatro plazas de Lectorado de español en el Shandong Foreign Languages Vocational College durante el curso académico 2019-20, que podrán ser solicitadas del 4 al 22 de marzo; 18 becas de movilidad con fines de formación para personal no docente de la Universidad de Córdoba con destino New Castle (Reino Unido) y cuyo plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de marzo; y 12 ayudas Erasmus+ de movilidad de personal docente para la realización de una estancia de formación orientada a mejorar sus competencias para la impartición de la enseñanza universitaria especializada utilizando como lengua vehicular el inglés. Dichas estancias se realizarán en la Universidad de Edimburgo y podrán ser solicitadas hasta el 20 de marzo.