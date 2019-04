La UCO incorpora a su oferta los cursos digitales gratuitos 'mooc'

La Universidad de Córdoba suma a su oferta formativa una nueva modalidad de formación, los denominados mooc (Massive Open Online Courses), a los que se accede a través de plataformas digitales ubicadas en internet, que cuentan con herramientas de evaluación e interacción con el alumnado, son gratuitos y no limitan el número de usuarios que puedan atender. Así lo comunicó ayer la UCO tras la sesión del Consejo de Gobierno, que aprobó también la incorporación a su oferta de másteres oficiales del curso 2019-20 de dos nuevos itinerarios conjuntos y la solicitud de informe previo para las titulaciones previstas para impartir en el curso 2020-21. Los mooc tendrán un periodo de impartición que oscilará entre un mínimo de cuatro semanas y un máximo de doce, tendrán una estructura modular y semanal, deberán prever una dedicación aproximada de entre cuatro y ocho horas por semana/módulo como máximo y los materiales dispondrán de licencia Creative Commons. Todos estos cursos deberán contar con un equipo de trabajo integrado por profesorado y técnicos especializados y sus solicitudes de impartición deberán ser aprobadas por la Comisión de Formación Permanente, previa emisión del correspondiente informe técnico por parte de UCOdigital. No obstante, los créditos cursados en un mooc de la Universidad de Córdoba no podrán ser reconocidos como créditos oficiales en ningún caso, tan solo se expedirán acreditaciones con validez en el mundo digital.

En cuanto a la oferta de másteres para el próximo curso, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a dos nuevos itinerarios conjuntos. Se trata del máster en Química Aplicada con el máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria y del máster en Abogacía junto al máster en Asesoría Jurídica y Enseñanza de Idiomas. En relación a la solicitud de informe previo para titulaciones previstas para el curso 2020-21, las nuevas titulaciones son los másteres interuniversitarios en Bioeconomía Circular y Sosteniblidad, en Ciencias Gastronómicas, en Relaciones Internacionales, y en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible t+CON, y los másteres en Ciencias Forenses y en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas, el primero de ellos en sustitución del Máster Erasmus Mundus con el mismo nombre y el segundo, al máster en Ingeniería Informática. Estos títulos se suman al nuevo máster en Neuropedagogía, Creatividad, y Gestión de la Capacidad y el Talento Aplicaciones Aplicadas, cuyo informe premio fue aprobado en el Consejo de Gobierno de marzo del pasado año.

De otra parte, se aprobaron las bases reguladoras del programa UCO-Iberoamérica, con el que se pretende fomentar la matriculación en los títulos universitarios de la UCO de alumnado procedente de sistemas universitarios extranjeros. A tal fin se regula la concesión de ayudas consistentes en la exención del pago.