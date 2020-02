La UCO espera acabar con las situaciones precarias de su plantilla en el 2022

El proceso para acabar con las situaciones de precariedad en el ámbito universitario sigue su curso y según ha avanzado este lunes el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, durante la lectura del informe de gestión en la sesión ordinaria del claustro, "el proceso de estabilización del profesorado ya está consolidado y todas las personas que se encuentran en situación no permanente tienen garantizada la opción de fijar su plaza con un concurso oposición", tras lo cual la UCO continuará actualizando la tasa de reposición y no esperan que haya mayores problemas de personal. La situación es distinta en la plantilla de personal de administración y servicios de la Universidad de Córdoba, donde "el proceso ha ido más lento porque no había suficientes plazas", según ha informado el rector, "por lo que hemos tenido que desviar plazas de PDI a PAS para poder cumplir con los compromisos fijados, ya que los procesos de oposición en este caso son más largos". De momento, ya se han celebrado unas oposiciones y están pendientes de convocar unas nuevas oposiciones para personal auxiliar. Según Gómez Villamandos, "el compromiso era alcanzar las 100 o 120 plazas en tres años y creo que lo vamos a cumplir, salvo que se interpongan recursos a las oposiciones que hagan que el proceso se vea ralentizado".

Junta de personal del PAS

En el turno de ruegos y preguntas del claustro de la Universidad, la junta de personal de administración y servicios funcionario de la UCO ha denunciado el "oscurantismo y falta de transparencia" de la gerente de la UCO, Luisa Rancaño, a la que acusan de "negarse a facilitar la información solicitada por este órgano de representación", lo que indican, "está originando un creciente malestar en este colectivo. Los representantes sindicales han indicado en un comunicado que no entienden "la negativa de la gerente a dar una respuesta a los escritos enviados para recabar información de asuntos que afectan directamente a la plantilla". Reclaman que se les informe sobre "todas las convocatorias de acceso libre, promoción interna y concurso de traslado que hay en curso o están pendientes de resolución definitiva", además de información sobre el personal contratado o el calendario previsto para la modificación del reglamento de la comisión de formación del PAS. Por último, insta a la Gerencia de la UCO a entregar toda la información solicitada en el último año a la mayor brevedad posible, dada la relevancia de estos asuntos.

Por su parte, la gerente, que ha sido acusada de "antisindicalismo" por la representante de CCOO, ha asegurado que el equipo de gobierno de la UCO y su gerencia "mantiene la mano tendida desde la ética y la legalidad a las organizaciones sindicales para la conciliación y la concordia", pero ha cuestionado que se ponga en duda "la honorabilidad de las personas o las instituciones" por vía del claustro y ha aludido a una escalada de tensión entre la institución y la junta de personal "con dosis de mal gusto"

Modelo de Financiación

Por otro lado, el rector ha aludido a las expectativas de la Universidad de Córdoba en relación con el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas, que la Junta de Andalucía quiere implantar de forma paulatina. Según el rector de la UCO, "la Universidad de Córdoba ha dejado siempre clara su postura de que tiene que haber una suficiencia financiera que nos asegure que podremos pagar las nóminas y abrir la puerta todos los días, al mismo tiempo que logre la optimización de los recursos y se abra una parte importante con carácter competitivo que haga que cada universidad, en función de las mejoras que experimenten sus indicadores, pueda aumentar su dotación". Para el rector, eso es algo que "no se ha hecho bien durante muchos años, lo que ha condenado a la UCO a tener una financiación muy corta y a veces claramente insuficiente, obligándonos a usar recursos propios para pagar al personal". En su opinión, "esta fase está superada, pero esperamos que en el nuevo modelo de financiación se reconozca el esfuerzo que se ha realizado y no se crucen otros criterios desviando las pautas fijadas hasta ahora".

Precisamente, financiación es lo que la UCO está buscando para llevar a cabo de los proyectos previstos para el próximo años, entre ellos, la urbanización del campus de Rabanales, que tiene un coste previsto de 14 millones de euros. "Estamos pendientes de una reunión con el área que gestiona los fondos FEDER de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo ese y otros proyectos", ha indicado, "además, estamos buscando otras fuentes de ingresos a través de una consultora".

Oferta de estudios

En cuanto a la oferta y demanda de estudios en la UCO el curso pasado, el rector ha destacado que el volumen de alumnado se ha mantenido en la mayoría de los grados, al tiempo que ha descartado que se esté pensando en suprimir ninguna titulación, tanto de grado como de máster. En lo que sí ha insistido es en la importancia de fomentar las vocaciones en áreas técnicas como las ingenierías, donde existe un grado de empleabilidad muy elevado que no se corresponde con la demanda por parte de los alumnos. La UCO estudia en este momento fórmulas para aumentar la captación de alumnos en estas ramas. Del mismo modo, Gómez Villamandos ha expuesto la situación que se da en los másteres técnicos, donde la matriculación es baja precisamente debido al alto grado de empleabilidad, que hace que muchos alumnos prefieran empezar a trabajar antes incluso de completar sus estudios. De cara al próximo curso, no está previsto de momento incorporar nuevos grados ni nuevas titulaciones de máster.