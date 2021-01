La UCO empieza el año vacunándose contra el desánimo con una dosis de ciencia divertida

La Universidad de Córdoba (UCO) empieza el año vacunándose contra el desánimo con una buena y divertida dosis de ciencia. ¿Por qué se agotó el papel higiénico al inicio de la pandemia? ¿Por qué creció la natalidad o cómo afectó al sexo? ¿Por qué no todos disfrutamos del silencio del confinamiento de igual manera? ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a nuestra nutrición? El Teatro Góngora acoge durante toda la mañana de hoy la tercera edición de los encuentros científicos a cargo del equipo de divulgadoras Las que cuentan la ciencia para dar respuesta a todas estas preguntas y muchas más en un espectáculo monográfico dedicado como no podía ser de otra manera al covid, 2020, el año maldito. Las restricciones de la pandemia han obligado a reducir el aforo del teatro, pero el encuentro se seguirá también por streaming a través del canal de YouTube de la Unidad de Cultura Científica de la UCO. Una decena de científicas participan en el espectáculo producido, además de por la UCO, por Maldita.es y The Conversation Spanish, con la dirección escénica y audiovisual de Efímera Teatro.

Enrique Quesada, vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, explica la importancia de estas jornadas para que "surjan vocaciones científicas y para concienciar de la importancia de la ciencia en todas las áreas", y destaca la procedencia de toda España de las mujeres que participan en el encuentro. Para Quesada lo importante es que después de estas jornadas los asistentes sean conscientes de que "detrás de cada invento de cada artilugio siempre hay un gran equipo de investigación".

El rector de la UCO, a la izquierda, con las científicas participantes. Foto: Chencho Martínez

En su presentación, Elena Lázaro, coordinadora técnica de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCO, ha recordado a la primera corresponsal de guerra española, Carmen de Burgos, como ejemplo del silencio institucional, académico y social que se ha impuesto a las mujeres a lo largo de la historia. "Las mujeres no hemos sido nunca referentes para las mujeres, mucho menos para los hombres", ha reflexionado para poner en valor la necesidad de divulgar la ciencia y el papel que muchas mujeres científicas han tenido a lo largo de los siglos.

Evento de divulgación científica en el Teatro Góngora - CHENCHO MARTÍNEZ

También ha citado a Carmen de Burgos para reflexionar sobre por qué la ciencia siempre se ha contado de un modo tan formal y académico que ha terminado alejando a los profanos. Escribía la periodista almeriense en 1917: «No sé por qué razón no se han hecho compatibles la felicidad y la sabiduría; la ciencia se presenta aún triste, tenebrosa, huyendo de la alegría, de la frivolidad, de la vida. Tal vez entristece la ansiedad que despierta la ciencia, tal vez desalienta el darnos cuenta de que para ser dichosos es preciso vivir ciegamente. No sé».

Entre las ponencias de 2020, el año maldito ha podido escucharse Coronavirus, una historia de trolas, a cargo de Rocío Benavente, periodista y coordinadora de Maldita.es, todo un repaso a los bulos que se han sucedido a lo largo del año en torno al covid: desde los más racistas vinculados al inicio de la pandemia en China, hasta los machistas que trataron de relacionar el 8-M con la expansión del virus, pasando por las mentiras o medias verdades sobre las vacunas con la participación estelar de personajes públicos como Miguel Bosé. Benavente ha dado un consejo infalible para no contribuir a la expansión de los bulos: "Si no estás seguro de algo, no lo compartas".

Además, Las que divulgan la ciencia han analizado la desigualdad en el impacto del coronavirus, lo que se dice con la mirada con un análisis de la neurociencia, un análisis nutricional del confinamiento, la maternidad en la pandemia e incluso el silencio de la distopía. Esta última charla ha corrido a cargo de dos ingenieras y profesoras cordobesas de la Politécnica de Córdoba Sara Pinzi y María Dolores Redel que expondrán el estudio que su departamento ha llevado a cabo sobre la percepción del silencio en el confinamiento, o dicho de otro modo, el impacto psicoacústico del covid. En dicho estudio, que se ha hecho a partir de encuestas y mediciones de sonido en la capital cordobesa antes y durante el estado de alarma, se concluye que no todas las personas percibieron ese silencio del mismo modo y que dicha percepción está íntimamente relacionada con las características físicas de las viviendas entre otros factores. "Aprendemos mucho dando clases, como no hagas bromas o llames la atención de los alumnos no tienes nada que hacer y menos con las clases online", reconoce Pinzi.