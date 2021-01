La UCO disfrutará de 16 días no laborables ni lectivos el 2021-22

La Universidad de Córdoba conoce ya, con un año de antelación casi, cómo será el calendario académico del próximo curso 2021-22, en el que apenas cambia nada respecto al actual, salvo si será posible comenzar con la tranquilidad de haber superado una pandemia de casi dos años. El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, dijo a este periódico que «siempre lo aprobamos un año antes para que los centros puedan hacer bien su planificación» y el alumnado «sepa desde el principio toda la normativa».

En este nuevo calendario académico, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la UCO del 18 de diciembre del 2020, se contemplan algunas novedades, pocas, porque «intentamos mantener unas normas lo más estables posibles», afirma el rector.

Para empezar, profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios disfrutarán de 16 días no laborables y no lectivos el próximo curso 2021-22, las mismas que el actual curso, según recoge el calendario académico oficial para los estudios de grado, máster y doctorado, que también establece las fiestas patronales de los centros, los periodos no lectivos pero sí laborables, los de exámenes o los plazos de matrícula, entre otras cuestiones. El primer festivo es el 12 de octubre (martes), fiesta nacional de España y luego el 25 (lunes), por traslado de San Rafael (salvo en la E. Politécnica Superior de Belmez). Una de las novedades del calendario es que por primera vez se consigna la fecha de la inauguración oficial del curso académico en el calendario, algo que antes no quedaba reflejado, al depender este día de cuestiones de organización con el resto de universidades andaluzas. Para el próximo curso, la inauguración oficial queda establecida en el 30 de septiembre, que será no lectivo y no laborable, pero se podrá modificar por resolución rectoral. Gómez Villamandos avanzó que este día quieren ir constituyéndolo como el Día de la Universidad, aunque aún no se ha aprobado oficialmente.

Periodo de exámenes

Otra leve modificación, pero importante, afecta al periodo de exámenes del primer cuatrimestre. Si durante el actual curso y anteriores, los estudiantes se encontraban nada más terminar Reyes con los primeros exámenes, del 7 al 23 de enero, para el próximo se establece del 10 al 24 de enero. El rector señala que es un respiro para los estudiantes, «lo conseguimos al fin», pues es muy pronto tener un examen el día después del festivo 6 de enero. La primera convocatoria ordinaria 2º cuatrimestre será del 30 de mayo al 18 de junio. Y la convocatoria extraordinaria de septiembre, a programar por los distintos centros, se establece entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre del 2021.

Comienzo del curso

Las clases del próximo curso 2021-22 comenzarán el 9 de septiembre, igual que el actual, siendo Córdoba de las primeras universidades andaluzas en arrancar el periodo académico. Terminarán el 25 de mayo del 2022. El primer cuatrimestre se establece del 9 de septiembre al 22 de diciembre del 2021. Y el segundo, del 14 de febrero del 2022 al 25 de mayo.

Vacaciones

En cuanto a los periodos vacacionales, son similares a los del curso 2020-21. Así pues, la Navidad será del jueves 23 de diciembre del 2021 al viernes 7 de enero de 2022, ambos inclusive. La Semana Santa, del viernes 8 de abril al domingo 17 de abril del 2022, ambos inclusive. La Feria de la Salud, los días jueves 26 y viernes 27 de mayo del 2022 (excepto en la Escuela Politécnica Superior de Belmez). La Feria Virgen de los Remedios, el viernes 9 y lunes 12 de septiembre de 2022, en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Las vacaciones de verano, como viene siendo habitual, son en el mes de agosto.