IU lamenta "la no política turística" de Córdoba y que Isabel Albás solo esté para "echarse fotos"

IU ha denunciado "la no política turística" de la ciudad de Córdoba y ha criticado que la concejala de Turismo, Isabel Albás, sea la que "menos actividad" tenga de todo el gobierno local de PP y Cs. Para el portavoz municipal del grupo de IU y e responsable de Turismop, Pedro García, es "una pena" que esto esté ocurriendo en Córdoba, a pesar de que una de las patas de su economía sea el turismo, y que algunos productos turísticos, como el espectáculo de luz y sonido del Alcázar quedara ayer interrumpido por falta de contrato.

Pedro García se ha vuelto a mostrar sorprendido por el hecho de que la Delegación de Turismo se haya quedado prácticamente sin competencias, "en una maniobra inteligente" del PP por la que la mayoría de atribuciones --incluida la de Ciudades Patrimonio-- han pasado a la Delegación de Casco Histórico, de nueva creación. Así, desde IU afirman que lo único que hace la concejala de Cs y primera teniente de alcalde es "echarse fotos con lo que han hecho los demás", ya sea una cosa de Deportes o de Sadeco. "Donde hay un espacio donde pueda echarse una foto va y se la echa", ha dicho Pedro García.

Además, desde IU lamentan el hecho de que no solo no haya novedades en cuanto a citas turísticas, sino que se retrasen algunas ya consolidadas como el Festival de las callejas. "Ya no solo es que no hay nuevas ideas, sino que las que había o las retrasan o las anulan", ha dicho García, para quien "el colmo" es que en casi 5 meses de gobierno de PP y Cs no se haya convocado ni una sola vez el consejo asesor de Turismo y que solo se haya reunido en una ocasión el consejo rector del Imtur "y a petición de la oposición".

En último lugar, IU ha criticado el incremento de cargos de confianza en el área de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, donde se ha fichado un director general, un coordinador general y un gerente donde antes solo había una persona. "Más jefes que indios para no hacer nada", ha sostenido Pedro García, para quien es "una pena que se gaste tanto dinero público en técnicos y amigos de la concejala, y que no haya posibilidad de conocer la política turística de esta ciudad".