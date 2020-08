El turismo sigue bajo mínimos en Córdoba en julio con un 70% menos visitantes

El mes de julio de este año nada tiene que ver con el del año pasado, ejercicio de récord en turismo, en el que a la provincia de Córdoba llegaron 90.434 viajeros y se registraron 155.694 pernoctaciones. El coronavirus ha supuesto un fuerte varapalo para uno de los sectores más importantes para Córdoba, que en un mes en el que no existen las limitaciones del estado de alarma, sigue bajo mínimos, como demuestran las cifras hechas públicas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los alojamientos hoteleros (no incluyen apartamentos ni viviendas con fines turísticos). La provincia fue visitada el pasado mes de julio por solo 27.189 personas, un 70% menos que un año antes, lo que en términos absolutos se traduce en 63.245 turistas menos. Eso, a nivel provincial. Si nos fijamos solo en la capital, la merma ha sido algo mayor, del 74%, pasando de 71.396 a 18.557 visitantes, es decir, 52.839 menos.

Pese a que la cifra de la provincia es tres veces superior a la de un mes antes, junio, en el que el sector fue recuperando actividad y llegaron 8.858 turistas (la cantidad más baja de la serie histórica y un 92% inferior a la de un año antes), está muy lejos de las registradas en otros ejercicios. Es más, no ha habido mes con tan pocos visitantes desde el inicio de la serie histórica en 1999, exceptuando el de junio de este año, que fue mucho peor y en el que hubo 18.331 turistas menos que en julio.

Un 85% menos extranjeros

De los 27.189 turistas que eligieron Córdoba como destino en julio, la mayoría (el 81%), 21.963, fueron españoles mientras que solo 5.226 eran extranjeros, lo que demuestra las reticencias de los ciudadanos de otros países a venir a España a causa de la pandemia y las limitaciones impuestas por algunos países. Hace un año la proporción fue de 53.112 visitantes españoles y 37.322 extranjeros, lo que significa que en julio hubo un 58% menos turistas nacionales y un 85% menos de fuera del país.

Por provincias, Córdoba y Jaén son las que menos visitantes reciben. Málaga es la que encabeza en ranking andaluz con 253.388; seguida de Cádiz, con 226.525; Huelva, con 104.355; Almería, con 92.933; Granada, con 87.696; Sevilla, con 79.746; Córdoba, con 27.189; y Jaén, con 28.052. La explicación está en que julio es un mes en el que los turistas prefieren la playa.

A la cola en pernoctaciones

En cuanto a las pernoctaciones, en julio, a nivel provincial, alcanzaron las 51.085 frente a las 16.275 de un mes antes (que ya eran un 91% inferiores a las del 2018), lo que demuestra que hubo más turistas alojados en hoteles con motivo del final del estado de alarma, en concreto, tres veces más (34.810). Sin embargo, esa mejoría no evita la caída que se ha producido de un año a otro, que ha sido del 67%, pasando de 155.694 pernoctaciones a las 51.085 registradas, por lo que ha habido 104.609 menos. En la capital el comportamiento ha sido peor, con una merma del 71% en las noches de hotel.

El 80% de las pernoctaciones en la provincia, 40.527, eran de españoles, mientras que 10.558 fueron de ciudadanos de fuera del país. En estas últimas, el descenso que se ha producido ha sido del 83%, mientras que la merma de las noches de hotel de españoles fue del 56%.

Por provincias, Córdoba ocupa el último lugar en cuanto a pernoctaciones en Andalucía. Sus 51.085 son superadas por las 51.673 de Jaén; las 144.463 de Sevilla; las 181.470 de Granada; las 295.763 de Almería; las 350.172 de Huelva; las 660.392 de Cádiz; y las 728.467 de Málaga.

Solo 18.557 visitantes en la capital, un 74% menos

Durante el estado de alarma el INE ha ido ofreciendo datos a nivel nacional y andaluz pero no provincializados. Junio fue el primer mes que aparece con los resultados turísticos por provincias pero no por puntos, por lo que seguía sin conocerse la evolución en la capital. En la estadística de ayer sí se recogen ya los datos por puntos turísticos. Al no haber información de los meses anteriores, para la capital julio fue el peor de la serie histórica, con solo 18.557 visitantes, un 74% menos que un año antes, cuando hubo 71.396. Solo el 24% de esos turistas fueron extranjeros. En un año se ha pasado de tener 36.715 visitantes nacionales a 14.012 y de 34.681 extranjeros a solo 4.545, produciéndose una merma del 61% y del 86%, respectivamente.

Como se ha señalado anteriormente, las pernoctaciones en la capital han descendido considerablemente, con una bajada del 71%, que, al igual que en viajeros, está cuatro puntos por encima que la registrada a nivel provincial. De 118.122 noches de alojamiento se ha bajado a 33.963, es decir, 84.159 menos. De las pernoctaciones de julio, 24.751 fueron de ciudadanos del país y 9.212, de turistas extranjeros. Un año antes la proporción fue de 60.833 y 57.289. Esto significa que en julio de este año ha habido un 59% menos pernoctaciones de visitantes nacionales y un 83% de extranjeros.

Comparando la capital con otros puntos turísticos (capitales también), ocupa el penúltimo lugar en viajeros tras Málaga, con 42.511; Granada, con 38.253; y Almería, con 20.768. Solo Cádiz está por detrás de Córdoba, con 15.924. En pernoctaciones, la ciudad, al igual que ocurre a nivel provincial, está a la cola.

Descenso del 72% de enero a julio

Si se analizan los datos acumulados de enero a julio del 2020, se obtienen resultados muy similares a los reflejados solo el mes pasado. Entre enero y julio, y teniendo en cuenta que de marzo a mayo no hubo datos sobre turismo porque los hoteles estaban cerrados, han llegado a la provincia 194.931 viajeros, 518.494 menos que en el mismo periodo del 2019 (713.425), con lo que la caída ha sido del 72%. Algo similar, del 71%, es la bajada de las pernoctaciones, que han pasado de 1.192.305 a 335.536. En la capital los datos son algo peores en viajeros, que suman 148.630 frente a los 571.195 de un año antes, un 73% menos (-422.565), y en noches de hotel, que bajan de 945.262 a 252.938 (-701.324), un 73% menos también.