Troncoso considera 'inabarcable' el descenso de la ratio en los centros educativos

La delegada de Educación y Deporte, Inmaculada Troncoso, ha confirmado esta mañana durante la apertura del nuevo curso en las Escuelas de Infantil que la bajada de ratio no está sobre la mesa. “Hay que ser realistas, no olvidemos que eso supone un esfuerzo económico importante que, además es inabarcable desde todo punto”, sentenciaba. La delegada también ha señalado que ya se han efectuado las contrataciones de los 305 docentes en Córdoba lo que provocará "un descenso indirecto de la ratio". Estas contrataciones serán efectivas hasta diciembre pero Troncoso ha expresado la intención de que se mantengan hasta el final de curso "como no puede ser de otra forma".

El arranque del nuevo curso en la etapa educativa de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de Córdoba es la primera toma de contacto de los niños con los centros educativos que, en el resto de etapas, se irán incorporando en los próximos días. Un regreso esperado y rodeado de incertidumbres y preocupaciones que ha reducido las matriculaciones con respecto al año pasado un 8%, según los datos que recoge la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A). En total las matriculaciones del curso pasado, entre centros de la Junta y adheridos, fueron 8030; mientras que este año la cifra desciende a 7387 alumnos. Al respecto, la delegada de Educación y Deporte, Inmaculada Troncoso ha comentado que "es una matrícula viva que permitirá a las familias matricular a los niños durante el curso, atendiendo a sus necesidades".

Asimismo, la delegada, en la inauguración del curso escolar en la Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora de la Soledad da la bienvenida a un curso "especialmente atípico y complicado" con ilusión. Después de seis meses que el alumnado no está en las aulas, quiere Troncoso, llamar a los beneficios de esta etapa educativa para el desarrollo de los niños. Asimismo, hace un llamamiento a la tranquilidad y la confianza de las familias porque, dice, "se ha procurado, trabajando duramente desde mayo en la Consejería y los equipos educativos, en desarrollar los protocolos y las medidas para que se vuelva con seguridad a los centros". Según la delegada, "la mejor forma de luchar contra el miedo, lógico y natural, solo es posible con un plan de información que estará disponible próximamente para las familias".

En este sentido, las pocas familias que acudían hoy a la Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora de la Soledad, lo han hecho sin ninguna información según ha confirmado su directora, Toñi Márquez. "estamos trabajando para poder facilitarles todas las medidas a las familias durante el día de hoy". Entre las medidas de seguridad de los centros destacan un estricto control de las entradas y salidas de los centros, higiene de manos frecuente, uso obligatorio de mascarillas, toma de temperatura constante, prohibición de objetos del exterior, entre otras.