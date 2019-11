El tribunal de las oposiciones para 21 plazas de bombero decide repetir la prueba médica

El tribunal de las oposiciones para 21 plazas de bomberos ha decidido repetir la prueba médica, que no habían superado 28 de los aspirantes al proceso, como ha avanzado Cordópolis. El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha confirmado esta información y ha explicado que el tribunal ha tomado esa decisión después de haberse detectado problemas con una de las pruebas médicas realizadas. Al parecer, la empresa médica que las llevó a cabo no ha certificado la homologación de una máquina, en concreto, la que mide la fuerza manual de los aspirantes.

El inusualmente alto número de aspirantes que no lograron pasar la prueba médica llevó a sospechar y a reclamar la mayoría de ellos (en torno a 80 personas son las que habían llegado hasta la prueba médica) y al Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB). Su representante en Córdoba, Gabriel Merchán, explica que como sindicato pusieron una reclamación porque "la prueba no estuvo bien realizada y el aparato no era el óptimo". Aunque desde este sindicato no han entrado a valorar la decisión del tribunal, han pedido que se agilice el proceso lo máximo posible por la necesidad que hay de personal en la plantilla del SEIS y por los mismos opositores.

El comienzo de este proceso seleccionador se produjo en marzo, cuando 674 personas de toda España, 17 de ellas mujeres, se enfrentaron a la primera prueba celebrada en el aulario del campus universitario de Rabanales.