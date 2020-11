Tres votos y un destino: estadounidenses en Córdoba

No son muchos los norteamericanos afincados en Córdoba. Según datos del INE, a principios de año había solo 151 empadronados en toda la provincia, de los cuales es posible que alguno haya regresado a casa tras el impacto del coronavirus. Otros llevan años residiendo en la ciudad y ya la han hecho suya. Desde este lado del mundo, conectados a sus familias y amigos gracias a las nuevas tecnologías, siguen lo que pasa en EEUU, que estos días vive la recta final de unas de las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia.

Debbie Yamak, nacida en El Líbano y criada en Boston, un estado azul (demócrata), violonchelista de la Orquesta de Córdoba, lleva 28 años viviendo en España, pero sigue votando en EEUU y hace días que envió su voto por correo. «Estoy siguiendo la campaña electoral, soy demócrata desde siempre y cuando Trump ganó hace cuatro años, pese a que todas las encuestas daban a Hillary Clinton como vencedora, me quedé con la boca abierta,». En su opinión, «hay mucha gente instalada en los extremos que votaron a Trump porque promete cosas que no puede cumplir». En el momento en el que hablamos, la balanza se decanta ligeramente por su candidato, Joe Biden, y confía en que siga así aunque teme que Trump lleve a cabo alguna maniobra para rechazar el resultado si pierde. Este verano estuvo en California, donde percibió «que la gente está harta y quiere un cambio». Sin embargo, EEUU es un país enorme y también hay «muchos estados donde la gente no cambia fácilmente porque viven en sus espacios cuadriculados, no viajan ni tienen pasaporte y no les importa nada que no sea su pequeño mundo, así que deciden con una información muy reducida».

Por lo que pudo ver, los demócratas están intentando registrar a más gente para que no se pierdan votos, sobre todo de los jóvenes, que según muchos expertos, son los que decantarán el resultado hacia un lado u otro. Para Debbie, «Trump no ofrece nada, en sus cuatro años de mandato ha practicado una política de destrucción de lo anterior a nivel interno y en las relaciones internacionales». En su opinión, el discurso de «América es lo mejor no cuadra con sus hechos, que están rompiendo el país porque no funcionan las infraestructuras, los bancos... Trump cree que se puede dirigir un país como si fuera una empresa y no entiende que hay 300 millones de personas que necesitan una educación, comer cada día, poder ir al médico si están enfermos y sentirse seguros».

Scott McLain, que lleva más de una década en España, también es músico y, de hecho, presentará su nuevo disco el sábado 28 de noviembre en el Ambigú de La Axerquía. En su caso, viene de Michigan, un estado bisagra donde cada voto tiene un carácter mucho más decisivo que en los estados denominados rojos o azules. A dos días de las elecciones, no tiene claro quién ganará ni cree que las encuestas puedan adelantarlo. «Hay mucha gente que dice que va a votar a Biden y muchos votantes de Trump que no responden a las escuestas», afirma. Según relata, Michigan había sido un estado demócrata desde hacía años hasta que en las últimas elecciones ganaron los republicanos. «A mí, como a mucha gente, no me gusta ninguno de los candidatos, pero ya he mandado mi voto por correo», cuyo sentido prefiere no desvelar. Según Mclain, cuando salió Trump, «estaba muy preocupado por la falta de preparación para el puesto de alguien que nunca había estado en política, pero han pasado cuatro años y parece que sus asesores han sabido manejar la situación y han evitado que el país caiga en el autoritarismo». En su opinión, lo que todo el mundo debería aprender es que «una cosa es la imagen y la retórica y otra la política». «Obama -continúa- era muy elocuente y daba muy buena imagen, pero si analizas su política, fue el presidente que deportó a más inmigrantes del país y quien nos llevó a la guerra de Siria». En el otro extremo, cree que «mucha gente vota a Trump no porque le parezca buena persona o le guste su moral sino porque ha apoyado políticas que son importantes para ellos». Por eso no sabe qué harán colectivos como los hispanos: «no sé si pesará más su política contra la inmigración ilegal y el muro de México o esa imagen de macho alfa que conecta en el electorado que vota por cuestiones emocionales». También cree que la figura de la vicepresidencia influirá. «Trump y Biden son muy mayores, tienen 74 y 78 años y si mueren, algo posible en el actual contexto de pandemia, el Gobierno quedaría en manos del vicepresidente». En su opinión, hay mucha gente que en ese caso temería a Kamala Harris, la segunda de Biden, mucho más progresista que él, porque temen los cambios que pudiera impulsar.

Gaby Mangery, propietaria de Jugo Vinos, lleva 20 años en España. Demócrata convencida, es de Nueva York y no ha votado porque en su estado siempre ganan los demócratas. Es más, asegura no conocer a nadie que haya votado a Donald Trump. No ha seguido la campaña electoral aunque «es difícil desconectar» y por lo que le llega de su país, coincide con los analistas que defienden que gane o no, Trump «ya ha vencido porque ha logrado lo que quería, dividir a EEUU». Gaby considera que en este momento histórico «hace falta una revolución, pero no hay conciencia revolucionaria» y eso que ella afirma que el paso del magnate por la Casa Blanca ha servido también para despertar movimientos como el Mee Too o el Black Lives Matters, en un país -recalca- «fundado sobre en los fundamentos de esclavitud y matanzas». En un país en el que «gobierna el dólar», cree que el voto a Trump es fruto de la desesperación de mucha gente, de teorías conspiranoicas y de aquellos que prefieren un poder autoritario a tener que pensar, pero «el mundo está en un proceso de cambio muy intenso», señala enigmática, «no sé quién ganará, pero sé que habrá un antes y un después del 2020».