Tres historias de superación y de felicidad

La asociación Down Córdoba, que da respaldo y servicios a unas 200 familias en Córdoba, organizó ayer un acto, con motivo del día mundial de este síndrome, en el que tres jóvenes (que abarcan adolescencia, juventud y madurez) contaron sus experiencias e inquietudes para superarse cada día, ser más autónomos y, sobre todo, felices. Además, en numerosos centros educativos de la provincia se realizaron actividades en torno a este día y la Fundación Córdoba CF dedicó un emotivo mensaje a todas las personas con síndrome de Down.

El primero en intervenir en el acto organizado por Down Córdoba fue Paco Varas, de 16 años, al que este periódico ya publicó el lunes un reportaje, ya que se trata del protagonista de la campaña #LaSuerteDeTenerte, un emotivo vídeo en el que una niña de cuatro años explica a la sociedad que su hermano con síndrome de Down es el «mejor del mundo», una persona «que la quiere y la hace feliz» y es «perfecto, tal como es». Con este spot, Down España pretende trasladar a la sociedad un mensaje positivo y luchar contra los estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen asociados al síndrome de Down. «La ternura de la niña y de su hermano ya se han hecho virales en España. Esto ha sido posible gracias a la sencillez y cariño que se trasladan en el mensaje y al apoyo que han ofrecido las miles de personas que han compartido el vídeo en redes sociales y a través de whatsapp», dice Luis Javier Trillo, responsable de gestión de Down Córdoba. Paco Varas es alumno del IES Medina Azahara, nadador que compite en el club Fidias y está en la escuela de integración del Córdoba CF.

También expuso su experiencia Fabián Cámara, un Down de 23 años, que actualmente se está beneficiando del programa de vivienda compartida y que está en fase de búsqueda activa de empleo. Ahora va a empezar unas prácticas de conserje-ordenanza en la Diputación. Además, juega en la Liga Genuine; toca el tambor en la banda de la hermandad de la Sagrada Cena y forma parte de una chirigota.

Y la tercera intervención corrió a cargo de Carlos Gustavo Ruiz, Down de 40 años, que narró su vuelta a casa tras estar varios años en el programa de vivienda compartida y sentirse más preparado para vivir solo y de forma independiente si se presenta la ocasión. Carlos ha trabajado varios años en Decathlon y también juega en la Liga Genuine.