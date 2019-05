Tres graduadas de la UCO logran trabajo en Cancún gracias a la plataforma Foro Único

En el marco de Foro Único, iniciativa del Consejo Social de la UCO, se ha creado la primera colaboración entre el alumnado de la Universidad de Córdoba y Blue Diamond Resorts, una cadena de hoteles de lujo situada en el caribe. Tres egresadas de la Universidad de Córdoba han pasado a formar el primer equipo en acogerse a la oferta laboral ofrecida por el holding turístico a través de su director ejecutivo, Rafael Cosano, que a su vez es miembro de Foro Único.

En presencia del Presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Luis Córdoba Berjillos, la Secretaria del Consejo Social de la UCO, Julia Romero Blanco, y la Profesora Coordinadora de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Maribel Rodríguez Zapatero, Cosano y las tres egresadas de la UCO han mantenido la última reunión preparatoria de dicho acuerdo.

Mónica Moreno Cano es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, y también cuenta con un Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas por la Universidad de Córdoba. Salud Padilla Bravo es graduada en Turismo por la Universidad de Córdoba y ha realizado un Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas por la Universidad de Córdoba. Por último, Marta Moral es graduada en Turismo por la Universidad de Córdoba. Las tres solicitaron los puestos como gerente junior ofrecidos por Cosano a través de Foro Único y Fundecor, y sus candidaturas resultaron exitosas.

La cadena de hoteles buscaba a personas con habilidades instrumentales, interpersonales y sistemáticas, como es la capacidad de resolución de problemas, el trabajo en equipo o el liderazgo. Además, se valoraba positivamente un alto nivel de inglés, otros idiomas, la formación universitaria en Turismo, ADE, o Derecho y ADE, así como la formación de postgrado relacionada con el puesto.

Las egresadas de la UCO desarrollarán sus empleos en diferentes departamentos de la cadena de hoteles, en Cancún, México, y contarán con la Bolsa de ayuda de desplazamiento al país financiada por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba, como parte de las ventajas ofrecidas por la plataforma Foro Único al alumnado de la UCO. Otras ventajas de la oferta incluyen el alojamiento, manutención y transporte interno al centro de trabajo, que correrán a cargo de Blue Diamond Resorts.

En la reunión, el Presidente del Consejo ha transmitido su agradecimiento al Director Ejecutivo de Blue Diamond Resorts por su compromiso con Foro Único, y por “empezar las cosas, y terminarlas”, implicándose desde el primer momento en un proyecto tan interesante para el alumnado de la Universidad de Córdoba. Por su parte, Cosano también ha agradecido al Consejo Social de la UCO por haber creado una iniciativa como la de Foro Único, llegando a decir que “ojalá hubiese existido algo así cuando yo era estudiante de la universidad de Córdoba”, y ha afirmado que, yendo poco a poco, las posibilidades de colaboración son “infinitas”.

Durante el encuentro, Mónica, Salud y Marta han expresado nervios, pero, sobre todo, ilusión ante esta nueva aventura que les espera al otro lado del charco. La primera en recibir la noticia de su selección fue Salud, la cual, afirma que hasta hace poco seguía diciendo “creo que me voy a Cancún”, y que aún le cuesta creer que haya conseguido tal oportunidad. Marta cuenta que su sueño siempre había sido irse a trabajar lejos, y que “no dije nada a nadie sobre el proceso de selección hasta que no pasé la primera entrevista”. Mónica ha confesado que “estaba en Suecia a -5 °C en la terraza de un bar, pasándolo mal” cuando se enteró de la oferta de trabajo, pero no dejó que nada le impidiese inscribirse y aprovechar la ocasión. Las tres chicas comenzarán su nueva vida el próximo 2 de junio en Cancún.