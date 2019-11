Treinta patios estarán abiertos en Córdoba en Navidad entre el 18 de diciembre y el 4 de enero

Treinta patios estarán abiertos en Córdoba esta Navidad entre los días 18 de diciembre y 4 de enero, de 18.00 a 22.00 horas. La junta de gobierno local ha aprobado esta mañana el programa de Navidad en los Patios, que está dotado de 25.940 euros y que, como cada año, contará con actuaciones musicales.

Otro de los acuerdos adoptados esta mañana por la junta de gobierno local afecta al logotipo de Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que ha sido modificado. El cambio se centra en tres de las cuatro cruces que muestra, ya que, y según ha explicado la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, "la única que queda igual es la musulmana y el resto se modifican para que realmente reflejaran las tres culturas y religiones". La modificación más visible afecta a la imagen cristiana, que es la primera que aparece en el logotipo, que tenía forma de aspa y partir de ahora será una cruz.

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado el visto bueno a la prórroga del contrato de arrendamiento del centro parroquial Carmen Márquez Criado, perteneciente a la parroquia de San Juan y Todos los Santos, para utilizar sus dependencias para albergar documentos del Archivo Municipal mientras duran las obras del edificio de la calle Sánchez de Feria. La prórroga será hasta el 17 de noviembre del 2020 y el importe del arrendamiento asciende a 12.000 euros. Las obras del Archivo Histórico municipal empezaron hace casi un año y tenían un plazo de ejecución de año y medio, por lo que deberían estar concluidas para mitad del 2020. A tenor de la ampliación del plazo del contrato, los trabajos durarán, al menos, hasta noviembre.

La junta de gobierno local ha sacado adelante el expediente de contratación del servicio de gestión de redes sociales y del servicio de noticias culturales de la delegación municipal de Cultura y Patrimonio Histórico por 21.780 euros y por un plazo de dos años.

Otro de los acuerdos adoptados esta mañana es el relativo a la designación del responsable de coordinación de seguridad y salud de las obras de eliminación de contaminación lumínica en los distritos Norte-Sierra y Poniente Sur, así como de alumbrado público en distintas zonas, entre ellas, la Cañada Real de Mestas.

La junta de gobierno local ha dado el visto nuevo a dos nuevos nombramientos, el de la coordinadora general de Cultura, que será Eva Delgado, licenciada en Filología Hispánica; y del director general del Casco Histórico, que será Manuel Mantilla, que es funcionario de la Junta y ha sido jefe del departamento de Instalaciones y Obras de la delegación de Turismo de la Junta. Quedan aún por designar a los gerentes del Imgema y del Imtur.

Vigilancia a los gorrillas

El responsable de Presidencia y de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado tras la junta de gobierno local que este fin de semana se ha reforzado la vigilancia de zonas de aparcamiento controladas de forma ilegal por gorrillas, en concreto, en el Campo de la Verdad y Miraflores, pero no ha concretado si seguirán haciéndolo y en qué espacios. Torrico ha indicado que el refuerzo de la vigilancia irá a "demanda de los vecinos", ya que los gorrillas "son muy ágiles en sus movimientos, por lo que, o los pillamos in situ en la actividad, o es complicado, si no hay denuncia previa, actuar contra ellos". No obstante, Torrico ha aseverado que "hay vigilancia permanente por parte de la Policía Local de todas las actividades que no son legales y si se detectan, se actuará".