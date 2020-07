El transporte escolar pide prorrogar el contrato para el curso 2020-2021

Trabajadores y empresarios de firmas andaluzas que prestan sus servicios de transporte escolar, 35 de ellas cordobesas, se concentraron ayer en Sevilla ante la sede de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para exigirle a la Junta de Andalucía que prorrogue los contratos para el curso 2020-202, algo que consideran esencial para salvar la actividad de las empresas.

Junto a ello, el colectivo solicita que se abonen cuanto antes las indemnizaciones por la interrupción de este curso escolar, toda vez que se suspendieron los contratos por la situación provocada por el covid-19.

José Flores, miembro de la Asociación de Transportistas de Córdoba y responsable de una de las UTE encargadas de este servicio de transporte escolar en la provincia, señaló que junto la intención de la Junta es prorrogar el contrato solamente durante 67 días, y no para todo el curso escolar, ya que, según su información el servicio se sacaría a concurso público.

En opinión de Flores si la Junta adoptara esta decisión sería «la ruina para la mayoría de las empresas andaluzas» porque «ahora mismo toda España está paralizada y lo que harían todos los empresarios es venir a concursar para llevarse el trabajo de Andalucía».

El sector expresó ayer por medio de una nota de prensa que ante «las especiales circunstancias en la que nos encontramos, y la compleja situación económica derivada de la crisis del coronavirus, motiva la prórroga de los actuales contratos al menos para el próximo curso escolar, y además hay marco legal para ello».

Según el comunicado las empresas que realizan el transporte escolar han llegado al límite y ante la ausencia de compromiso para prorrogar las rutas escolares que mantienen las empresas con la Junta de Andalucía, «hoy se han iniciado una serie de movilizaciones que van a continuar a lo largo de todo el mes de julio ante las Delegaciones de Educación de Málaga y Sevilla», aseguró el presidente de Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra).

Vázquez declaró que «vivimos en una auténtica incertidumbre y no entendemos que la Administración nos dé ahora la espalda, somos uno de los sectores más castigados por el covid, y no tenemos ingresos de ningún tipo, no solicitamos ayudas ni subvenciones, solo queremos trabajo, el pago de las indemnizaciones y la prórroga del contrato de las rutas escolares nos ayudaría».