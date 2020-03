Tráfico en Córdoba: campaña de vigilancia del uso de los sistemas de retención infantil

La Policía Local de Córdoba se suma, desde este lunes 9 de marzo y hasta el 15 marzo, a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI).

Para ello, los agentes de la Local establecerán controles en distintos puntos de la ciudad en los que vigilará el cumplimiento de estas normas básicas de seguridad vial sancionando a aquellos conductores que no las respeten, como detalla en una nota de prensa el Ayuntamiento de la ciudad.

Desde la DGT se recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en cualquier tipo de trayectos. Según los estudios, hacer un uso adecuado del cinturón de seguridad podría evitar prácticamente una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico.

En vías interurbanas en 2018, el 23% de los fallecidos de 12 años y más, usuarios de turismos y furgonetas, no utilizaban el cinturón de seguridad y en las vías urbanas no lo llevaban 20 de los 76 fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados, en vías interurbanas no utilizaban cinturón el 10% y en las urbanas el 19%.

En este sentido, las infracciones por no usar el cinturón de seguridad son la segunda causa de sanción desde la entrada en vigor del carné por puntos (11% del total).

Con respecto a los Sistemas de Retención Infantil, la DGT recuerda la obligatoriedad de su uso para los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros, así como la elección de modelos homologados, ya que son indispensables para minimizar los riesgos de lesión en caso de accidente.

En este sentido, los estudios señalan que un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves que, en nueve de cada diez casos se habrían evitado si se hubieran utilizado sistemas de retención obligatorios, ya que los sistemas de retención infantil, reducen hasta en un 75% las lesiones en caso de accidente.