Torrejimeno defiende la legalidad de sus planes al frente del Imdeco y critica a la exgerente

El concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, ha comparecido esta tarde en un consejo extraordinario para aclarar el correo que envió a María Luisa Gómez hace dos semanas y que provocó la salida de la hasta entonces gerente del instituto de deportes acusándolo de querer “prevaricar”. El consejo extraordinario del Imdeco se ha celebrado esta tarde a petición de PSOE, Izquierda Unida y el Consejo del Movimiento Ciudadano, después de que la renuncia de Gómez haya provocado una fuerte polémica en torno al concejal de Ciudadanos, del que toda la oposición ha pedido su cese al alcalde, José María Bellido. Además del nombramiento de un gerente temporal, Alfonso López, se ha nombrado a una interventora delegada en el Imdeco.

En el consejo extraordinario, Manuel Torrejimeno ha defendido sus planes al frente del Imdeco y ha leído un escrito en el que ha tratado de aclarar el correo que escribió a la gerente y que provocó su marcha, y en el que enumeraba 35 tareas que debían acometerse para acabar con el caos del Imdeco. Fuentes de Ciudadanos han informado de que en su informe, Torrejimeno ha explicado "punto por punto" su correo y ha insistido en la idea de que todo lo que ha hecho ha sido para "velar por el correcto funcionamiento del Imdeco" y siempre "con el objetivo de solventar los asuntos más urgentes" para la organización del día a día de esta institución. De todos estos puntos, informan varias personas que han asistido a la reunión, solo habría reconocido haber cometido "un error" por haber puesto nombre y apellido a la contratación del servicio de prensa y redes sociales. Todas las fuentes consultadas por este periódico han destacado el buen tono de la reunión y han agradecido no solo la comparecencia sino que el concejal haya abierto el turno de palabras, pese a que no era obligatorio.

Torrejimeno no ha convencido ni a PSOE ni a IU

Ni PSOE ni IU han salido satisfechos del consejo extraordinario. Los socialistas han considerado "insuficientes" las explicaciones de Torrejimeno y ha lamentado que no haya asumido "ninguna responsabilidad". Asimismo, el PSOE critica que haya achacado la situación a "la falta de competencia de la anterior gerente", según ha explicado en una nota la concejala Carmen Campos. "Esta situación de echar balones fuera no es de recibo", ha dicho. "El presidente del Imdeco lejos de convencer se ha dedicado a poner el foco en la actuación de la gerente", de la que ha dicho que carecía de "capacidad técnica suficiente para asumir la carga de trabajo que hay" --pese a que estuvo en el Imdeco durante 8 años-- y de una serie de cualidades como ser "una persona íntegra y leal".

El portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, ha valorado negativamente la comparecencia del concejal de Cs por adolecer de “autocrítica” y limitarse a “echarle la culpa de todo a la exgerente”. García considera que Torrejimeno ha hecho una declaración parcial y ha lamentado “la retahíla de insultos” que ha dedicado a María Luisa Gómez, acusándola de “no ser competente ni ser leal con el Imdeco”. Además el portavoz de IU ha puesto en duda lo dicho sobre la exgerente, a la que este grupo conoce muy bien pues fue ya administradora del Imdeco cuando gobernaba IU, y ha reseñado “el cariño” que le profesan los clubs deportivos de la ciudad.

Cómo se va a pagar el partido de la Sub-21

Antes del consejo extraordinario ha tenido lugar una sesión ordinaria, en la que estaba previsto abordar el contrato que firmó el Imdeco para la celebración del partido Sub-21 en Córdoba. El punto ha tenido que sacarse finalmente del orden del día, porque la Intervención ha advertido de que no puede subsanarse un contrato que ha sido declarado “nulo”. En un duro informe, la Intervención calificó este contrato de «imposible cumplimiento y por ende nulo de pleno derecho» al confundir un patrocinio con una cesión de uso de un bien de dominio público. Además alertaba de la “omisión de la fiscalización” previa al contrato y añadía que no existía crédito presupuestario y que el gasto no se había generado por el órgano competente. De este modo, el Imdeco tendrá que estudiar otra fórmula para pagar a la Real Federación Española de Fútbol los 115.000 euros que costó traer el partido de la sub 21, que se jugó el pasado 10 de octubre en Córdoba.