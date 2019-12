Todos los barrios tendrán que tener puntos de recarga para vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Córdoba iniciará la redacción de un plan de movilidad del vehículo eléctrico en Córdoba y se compromete a instalar puntos de recarga en todos los barrios de la ciudad, gracias a una propuesta del grupo municipal de Vox, que han apoyado todos los partidos, menos Podemos que se ha abstenido. Aunque en un principio, la moción de Vox proponía que los vehículos eléctricos circulasen por los carriles bus y por zonas restringidas, ese aspecto ha sido eliminado del texto que finalmente ha salido adelante. La propuesta pasa por incentivar el uso de vehículos menos contaminantes e incrementar sus ventas, que en lo que va de año han supuesto solo el 0,55% de las matriculaciones que se han producido en Córdoba.

El plan aprobado persigue consensuar medidas concretas de fomento de este tipo de vehículos, al menos, la puesta en funcionamiento de puntos de recarga en todos los barrios, aparcamientos específicos, la posibilidad de circular por calles limitadas a vehículos autorizados y zonas ACIRE y bonificaciones para aparcar en zona azul.

En la redacción del citado plan participarán todos los grupos municipales, así como aquellos colectivos que pudieran tener interés o estar afectado por razón de la materia. Asimismo, se espera que el plan de movilidad del vehículo eléctrico en Córdoba incluya un plan de acción específico con medidas a implementar en, al menos, los cuatro próximos años, y que tenga su correspondiente consignación presupuestaria, prima do en la implantación de los puntos de recarga los criterios de selección de las zonas el interés turístico y económico, as como garantizar la máxima accesibilidad posible a los mismos.

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha matizado que no es que su grupo no esté de acuerdo con la iniciativa, si no que quería que se debatiese y que se reflexionará sobre que la electricidad también es contaminante si no se produce con energías renovables.