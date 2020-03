Todes Transformando denuncia la agresión a una joven transexual en la calle Alhakén II

La presidenta de la Asociación Todes Transformando, Carmen Ceballos, ha denunciado este domingo la agresión física sufrida por una joven transexual de este colectivo cuando se encontraba con unas amigas en la puerta de un pub de la calle Alhakén II, en la ciudad de Córdoba.

La propia víctima ha difundido a través de una red que los agresores, dos jóvenes, "me llenaron el cuerpo de patadas y puñetazos", y ha recordado que "yo ya había sufrido otro ataque transfóbico en diciembre, pero en este pensé que me iban a matar. Lo único que veía era sangre que me salía de la nariz y de la boca a borbotones".

Al parecer, todo ocurrió cuando el pub fue cerrado y esta joven permaneció en la calle con unas amigas. Después de recibir los primeros insultos, amenazó a los presuntos agresores con llamar a la Policía y así lo hizo, pero cuando los agentes llegaron aquellos se habían marchado.

Sin embargo, después regresaron y fue cuando, según su testimonio, la agredieron físicamente. Carmen Ceballos ha destacado que la víctima ha acudido a Urgencias para recibir atención médica y que en los próximos días esperan acompañarla a la comisaría de la Policía Nacional, ya que "muchas denuncias que se hacen no llegan a tramitarse" y en su opinión podría deberse a que "falla mucho la presentación, estaríamos hablando de un delito de odio, tránsfobo".

No obstante, la presidenta del colectivo ha subrayado que Todes Transformando quiere denunciar estos hechos públicamente hoy, con motivo del día internacional de la Mujer, y ha hecho hincapié en que "las mujeres transexuales tienen mucho más acoso que cualquier mujer".