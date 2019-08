Toda la oposición, salvo Vox, renunciará a las dietas

Todos los partidos de la oposición, salvo Vox, han rechazado la intención de PP y Cs de recuperar las dietas en los consejos de administración de las empresas municipales y los organismos autónomos. Si el jueves fue IU la que anunció que renunciaría al cobro de estos «sobresueldos», hoy ha sido el turno del PSOE y de Podemos. Vox, por su parte, no ha comparecido públicamente para hablar de este asunto, si bien este periódico ha podido saber que, aunque reclaman que la decisión se adopte en los respectivos consejos de administración, en principio no renunciarán a ellas.

La portavoz socialista y líder de la oposición, Isabel Ambrosio, se ha mostrado contraria a «cualquier propuesta que parezca una subida encubierta de sueldo» y ha solicitado que sea en el seno de los órganos de dirección de las empresas y organismos donde el gobierno local plantee la recuperación del cobro de dietas, aunque ha avanzado que votarán en contra de la propuesta. La exalcaldesa considera que «asumir la responsabilidad como representantes de la ciudadanía en la gestión, supervivencia y mantenimiento de la red de empresas públicas» forma parte de las tareas como concejales, por lo que no entiende que la asistencia a los consejos de las empresas públicas «tenga que tener una remuneración económica aparte».

El concejal de Podemos Juan Alcántara, por su parte, también ha anunciado que los dos ediles de la formación morada renunciarán a su cobro, porque entienden que los concejales con dedicación exclusiva (comprenden que las cobren los consejeros sin dedicación plena) deben tener «cero privilegios» y que sus nóminas deben sere «un ejemplo de transparencia y respeto hacia el dinero público». Hidalgo ha dicho, además, que el código ético de Podemos no permite el cobro de tasas y propuso que las partidas de las empresas municipales para dietas se destinen algún fin social.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, por su parte, considera que "lo normal es cobrar por trabajar, sobre todo cuando al trabajo se le echan horas y lo realizan profesionales". Asimismo, ha explicado que estar en un consejo de administración de una empresa "no es una broma" y que conlleva, entre otras cosas, "una responsabilidad personal y patrimonial por parte de los consejeros". Para la portavoz de Vox a lo mejor quienes dicen que van a renunciar "lo hacen porque no van a hacer su trabajo como deben o porque no se toman el puesto de consejero en serio". Por contra, en Vox aseguran que ellos han elegido a las personas "más preparadas"para los consejos y "no a amigos ni a gente incompetente, que van a aportar mucho más que los 130 euros que van a cobrar por consejo", ha concluido.