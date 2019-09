PP y Ciudadanos cumplen esta semana sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento de Córdoba. La efemérides ha coincidido con el anuncio de la repetición electoral el 10N y la constatación empírica de que los españoles --y los cordobeses no son una excepción-- están hartos del bloqueo institucional y de los políticos. Está por ver si ese hartazgo se traduce en una gran desmovilización el día de marras o si, a medida que se acerque la cita, los electores se animan a votar. De momento, el termómetro electoral arroja décimas de fiebre preocupantes.

En principio, no se esperan grandes cambios en las candidaturas de los partidos que obtuvieron representación el pasado 28 de abril en Córdoba. El PP no hará ninguna permuta, pese a que su presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hablado esta semana de «ajustes» en las listas. Repetirán Andrés Lorite (Congreso) y Fernando Priego (Senado). En Cs tampoco hay previsión de cambiar a Marcial Gómez. En Unidas Podemos la incógnita está en saber si prospera la exigencia del sector anticapitalista de concurrir a los comicios bajo la marca de Adelante Andalucía. Los socios de Izquierda Unida no parecen muy proclives a ese experimento de última hora, que más bien leen en clave interna como un nuevo capítulo del pulso entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias. La candidata que logró su acta de diputada por la coalición de izquierdas fue Martina Velarde, que aspira a repetir. En el PSOE, por último, esperan órdenes del Federal sobre las planchas.

La nueva cita puede dejar de nuevo en tablas el tablero político, implicar un vuelco electoral a la derecha o si, como quiere Pedro Sánchez, que los españoles voten «con más claridad» dándole una mayoría más holgada. En Córdoba, los socialistas saldrán a mantener su victoria (ganaron en 72 de los 77 municipios) y a mantener en la Cámara alta tres senadores. También puede tener una nueva oportunidad Antonio Hurtado, tercero en la lista socialista y cuyo escaño fue seguro para el PSOE hasta el 80% del voto escrutado, cuando Vox logró aupar a José Ramírez al Congreso.

Unas nuevas elecciones eran la amenaza que planeaba en el inicio del curso y hoy esa amenaza es un hecho consumado. Los partidos tendrán que postergar las demás cuestiones para poner en marcha la maquinaria electoral, que cuesta al Estado 140 millones de euros (sin contar las subvenciones a los partidos para gastos electorales). La campaña, al menos, será reducida (una semana), aunque habrá que sumarle el mes y medio de precampaña.

En este tiempo, el gobierno local tendrá que sortear los obstáculos de la parálisis administrativa --que tiene bloqueadas, entre otras, las nuevas comisarías de Policía o la cesión de Caballerizas-- para seguir adelante con su gestión del día a día. De momento, la limpieza de las calles, el transporte público o la programación del Gran Teatro solo depende de ellos.