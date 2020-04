Carlos Eslava: "Tenemos la responsabilidad de ayudar a los débiles"

-¿Qué es lo más positivo de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-El largo confinamiento va a permitirnos intensificar la vida familiar, tener mayor diálogo, compartiendo aficiones, reflexionando sobre nuestros proyectos futuros y, además, prescindir de muchas cosas innecesarias.

-¿Qué enseñanza tenemos que extraer de lo que estamos pasando?

-Que nuestra sociedad es muy vulnerable y que un virus ha sido capaz de dar un vuelco a nuestra vida, abocándonos a un futuro incierto.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-En primer lugar hay que trabajar desde la solidaridad. Debemos tener en cuenta que no estamos solos, que dependemos unos de otros y que tenemos la responsabilidad de ayudar a los más débiles. Por otro lado, es necesario que en esas acciones tengamos presente el medio ambiente. No tenemos derecho a contaminar y debemos actuar en consecuencia para preservarlo. Una de las pocas consecuencias positivas del confinamiento ha sido que la polución ha disminuido drásticamente. En tercer lugar, la simplicidad. Y eso se logra haciendo menos complicada nuestra forma de vida, disfrutando de todo lo que me rodea y que anteriormente no era capaz de percibir. Y, en último lugar, es importante la sobriedad, eliminar cosas innecesarias. En el confinamiento no he tenido muchas cosas que antes consideraba imprescindibles.

¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Complementándose, y no utilizar recursos públicos en sustituir a la iniciativa privada en las cosas que funcionan. Se deben usarlos fondos públicos para apoyar y alentar la iniciativa privada, que habitualmente resuelve las deficiencias sociales antes, más y mejor. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que no hay que apoyar causas que en la situación actual son totalmente prescindibles.