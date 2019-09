Temperaturas y lluvias extremas

La huelga mundial por el clima celebrada el pasado viernes, que en Córdoba se hizo sentir con una multitudinaria manifestación por el centro de la ciudad, ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del cambio climático, cuyos efectos y negativas consecuencias, en contra de la opinión de los denominados negacionistas, son cada vez más evidentes. En el caso de Córdoba, estos efectos ya se están dejando notar en dos cuestiones principales: la oscilación de las temperaturas cada vez más extrema, con máximas que alcanzan los 45 grados en verano y los 5 grados negativos en invierno, y el menor volumen de precipitaciones, aunque cuando llueve lo hace de manera más intensa.

Así lo señalan los datos y multitud de expertos, que alertan de las graves consecuencias que puede tener el cambio climático para Córdoba si no se lucha más intensamente contra esta problemática. Un cambio climático que ya está comenzando a tener efectos en cuestiones como la conservación del suelo y los vegetales, con consecuencias negativas para sectores tan diversos como la agricultura, el turismo o la energía; para la propia calidad de vida de los ciudadanos, o para el incremento del riesgo de incendios forestales, como apuntan investigadores como el profesor del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, José Luis Quero, y el profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Loyola, Juan Carlos Serrano.

Piénsese qué temperatura se puede llegar a alcanzar en Córdoba en verano de cumplirse las previsiones menos optimistas de los expertos, que hablan de un incremento de 2,7 grados de media para toda la zona mediterránea para el 2050. Sin embargo, no hay que irse al futuro, ya que hace dos años Córdoba alcanzaba el récord de temperatura máxima en España, con los 47,3 grados en Montoro y 46,9 grados registrados en la capital el 13 de julio del 2017, superando el récord anterior del 2015, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A principios de este verano la Aemet hacía un análisis que señalaba que Córdoba se ha visto afectada por la mitad de las 58 olas de calor registradas en toda España desde 1975. No obstante, y a pesar de que cuando se habla de cambio climático se suelen mencionar las altas temperaturas, tampoco hay que olvidar las mínimas. De no mitigarse sus efectos, la provincia sufrirá cada vez más heladas, «con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos y para cultivos como el naranjo y el olivo», indica Quero. Respecto a las lluvias, y como apunta Juan Carlos Serrano, ya se está constatando desde hace años una reducción de las precipitaciones, en una zona como la de Córdoba donde llueve una media de menos de 60 días al año. «El cambio climático hará que las precipitaciones continúen bajando, pero que caigan de forma más torrencial», con los consiguientes efectos negativos para el suelo y peligros de escorrentías, desbordamientos de ríos e inundaciones de áreas pobladas.

No obstante, José Luis Quero explica que la sierra cordobesa tiene un gran volumen de vegetación, «que si se consigue mantener, hará que las lluvias cada vez más fuertes en poco tiempo no dañen tanto las zonas urbanas». En este sentido, el 30% de la superficie forestal de Córdoba capital es monte. De ahí la importancia de unas adecuadas políticas de conservación del medio natural y del monte cordobés, «conservación que apenas existe», según este experto.

De igual manera, en la zona norte de la provincia, caracterizada por el ecosistema de la dehesa, la existencia de un suelo más arenoso provoca que la tierra retenga menos el agua. Y con menos agua, menos alimentación para los animales, con los consiguientes perjuicios para la ganadería de la zona. Y en la zona sur, en la Subbética, por sus características geológicas, un efecto del cambio climático parece estar claro: «agua no vamos a tener más», recuerdan estos investigadores.

Contra esta problemática, la clave sigue siendo que toda la sociedad reduzca la huella de carbono, para que la emisión de CO2 a la atmósfera no siga subiendo, y la huella hídrica, o uso de agua dulce. Algo que requiere el trabajo, esfuerzo y acciones conjuntas de todos.