Coronavirus en Córdoba: el teletrabajo como vacuna

Con los colegios de Madrid cerrados sin previo aviso y las familias desesperadas ante el conflicto entre el cuidado de los hijos y las obligaciones laborales, en el resto de España las empresas con base tecnológica que no se habían lanzado al teletrabajo están empezando a considerar esta opción como una herramienta en tiempos de coronavirus. En el resto de negocios, las opciones son limitadas. Según la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), «hasta el momento, no nos consta que haya ninguna empresa que se esté planteando el teletrabajo como herramienta de prevención, sobre todo, teniendo en cuenta que las posibilidades son muy limitadas en los sectores productivos más fuertes de la provincia». Los empresarios aseguran que «hay inquietud, preocupación y también cautela con el tema en el ámbito empresarial cordobés, estamos muy pendientes de todas las indicaciones que nos llegan desde la CEA y la CEOE, pero en sectores como el agroindustrial, el turístico o el sector servicios no se puede plantear el trabajo desde casa».

En el sector bancario, entidades como La Caixa aseguran que en Córdoba, «de momento, no se han implantado medidas de teletrabajo aunque tampoco se descarta, todo podría suceder», si bien «existe un comité de seguimiento que está tomando decisiones de forma muy ágil en función de las recomendaciones de las autoridades», señala el responsable de Comunicación, «se ha aconsejado a los empleados que restrinjan sus desplazamientos a las zonas de riesgo y la reducción de reuniones, promoviéndose las videoconferencias y otras herramientas de comunicación». Asimismo, se ha detallado «un protocolo de actuación en los centros de trabajo en cuanto a limpieza y desinfección de carácter preventivo y basado en la prudencia, atendiendo a las autoridades competentes en cada caso».

En el ámbito de la educación, ni sindicatos ni la Consejería han adoptado ninguna decisión sobre cómo podrían evitar que los escolares perdieran clase si se imponen medidas como las de Madrid, haciendo uso de las nuevas tecnologías, si bien hay docentes que ya se valen de ciertas aplicaciones para hacer llegar contenidos a su alumnado. Fuentes de CSIF consideran que «en algunas enseñanzas se podrían organizar algunas herramientas para trabajar desde casa, pero no hay medios para hacerlo de inmediato y con agilidad».

El teletrabajo se define como una forma flexible de organización del trabajo que permite desarrollar la actividad profesional sin necesidad de la presencia física del trabajador en la empresa. Álvaro Pérez Serrano, es un cordobés empleado de Basebone, una empresa de aplicaciones móviles con sede en Marbella que decidió hace dos años trabajar desde Córdoba. «Mi jornada laboral se desarrolla delante del ordenador», explica, «puedo empezar entre las ocho y las diez de la mañana, según yo elija, y a partir de ahí trabajo ocho horas seguidas, con una hora para comer». El horario es flexible, pero «debe estar concentrado para poder asistir a las múltiples reuniones online que tenemos a lo largo del día ya sean por videollamada a través de software de Google o empleando un chat de la empresa para la comunicación interna».

Según Álvaro, desde que existe fibra, la conectividad es muy elevada y rara vez se producen apagones digitales que puedan interferir en su trabajo. Para él, las ventajas del trabajo no presencial tienen que ver con la conciliación, ya que «te permite vivir en una ciudad distinta de donde está la sede de tu empresa y estar con tu familia, algo que sería imposible si yo viviera en Marbella». Eso supone también que hay personas con sueldos de gran ciudad que viven con los gastos de un pueblo o ciudad pequeña. Álvaro ha elegido trabajar en un espacio de coworking. «Teletrabajo no significa quedarte en casa en pijama, salvo que no haya otro remedio (¿alerta sanitaria?)», explica, «yo trabajo con otras 20 personas de distintas empresas». Y aunque «pierdes el contacto con tus compañeros, cuando hay épocas de mal rollo, también lo vives desde la distancia».

En cuanto al coronavirus, su empresa ya ha puesto en marcha un protocolo por si el virus va a más. «Han hecho acopio de hardware, comprobado las conexiones de todos por si fuera necesario trabajar por completo en remoto».