El Teléfono de la Esperanza detecta un aumento de suicidios en jóvenes

Con motivo de la conmemoración ayer del día mundial para la prevención del suicidio, la delegada en Córdoba del Teléfono de la Esperanza, Josefina Santos, reclamó la necesidad de que España cuente con un plan nacional para la prevención de estas defunciones, con la colaboración de entidades que pueden contribuir a que no se produzcan, como son familias, sanitarios, educadores, administraciones públicas, medios de comunicación, entre otros, «ya que la prevención del suicidio es tarea de todos». Santos resaltó que este plan es necesario, «pues están aumentando los suicidios en adolescentes y jóvenes y debería haber un conocimiento en todos los ámbitos de la sociedad para detectar qué personas tienen riesgo de caer en el suicidio». Santos -que presidió una mesa informativa en el bulevar del Gran Capitán a la que asistió la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Timoteo- redundó que el lema de este año de este día es «Yo también soy vulnerable», en relación con que la idea del suicidio puede darse a lo largo de la vida en cualquier tipo de persona más sensible al sufrimiento y en diferentes situaciones sociales, sanitarias o laborales. En estos casos existen una serie de factores de riesgo, como son la depresión, el paro o las crisis vitales. En España se registraron en el 2017 más de 3.600 suicidios (73 en Córdoba), lo que hizo una media de diez diarios. Santos expuso que los medios de comunicación deben difundir de forma responsable la existencia del suicidio, ya que no es un tema tabú, sino una causa de muerte prevenible, y apuntó que el suicidio es el primer motivo de fallecimiento violento, por encima de homicidios o accidentes de tráfico.

El Teléfono de la Esperanza presta atención telefónica a personas que contactan con este servicio porque pueden haber pensado en el suicidio o porque padecen otros problemas. Josefina Santos recalcó que en los últimos años ha aumentado el número de llamadas relacionadas con el suicidio, de ahí que los voluntarios que atienden estas llamadas cuenten con una formación específica y que se esté trabajando desde este servicio en un protocolo para mejorar dicha asistencia. «Nosotros les escuchamos y tratamos de liberarles de su dolor», añadió Josefina Santos.

CONFERENCIA / Dentro de esta jornada de concienciación, el profesor titular del departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba Juan Antonio Moriana abordó en una conferencia la evolución clínica y social de la conducta suicida y parasuicida. Moriana incidió también en la necesidad de prevenir el suicidio con una mayor formación en los centros educativos y sanitarios y de no ocultar su existencia, sino en dar a conocer sus causas para evitar que se produzca, pero sin exponer detalles morbosos. Este profesor se mostró contrario a que los medios de comunicación y en otros ámbitos se pueda ofrecer una visión «romántica» o poco real del suicidio y de estar atentos a los contenidos que existen en internet y redes sociales sobre este tema, ya que estos medios pueden mostrar más conductas a favor de estas muertes evitables que en contra.