Un grupo de taxistas protestan por el retraso de la Junta en regular los VTC

Hoy se ha celebrado la primera de las cuatro concentraciones que los taxistas harán los lunes de marzo, de 10.00 a 12.00 horas, en la puerta de los Ministerios, convocados por Élite Taxi Córdoba, para protestar ante el retraso en la regulación de las licencias de VTC por parte de la Junta de Andalucía. Este retraso está perjudicando al sector del taxi que en estos momentos, según el presidente de Élite Taxi Córdoba, Gabriel Morales, "sufre competencia desleal en Córdoba por parte de los VTC", ya que los fines de semana “se paran en las puertas de las discotecas, recogen usuarios a mano alzada y aceptan pagos en efectivo, en Córdoba y Sevilla".

Los taxistas muestran su preocupación ante la inminente llegada de la primavera y el aumento de visitantes en Córdoba, temiendo la llegada masiva de vehículos de VTC domiciliados en Málaga y ofrecer sus servicios en la capital cordobesa sin que nadie los controle “ni la Policía Local los pare”.

Los taxistas congregados ante los Ministerios piden que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía “se dé prisa” en regular una propuesta “que está desde el 2009”.

Aunque los concentrados no cuentan con el visto bueno de la Asociación Provincial de Autónomos del Taxi, a la que pertenecen estos taxistas, “que no ve bien que nos concentremos”, pues estas manifestaciones “pueden torpedear las negociaciones” con Fomento, negociaciones que, según Gabriel Morales” “pretenden flexibilizar el taxi pero no regular los VTC”.

Las concentraciones continuarán los próximos tres lunes del mes, invitando de manera particular a los taxistas a unirse a ellas, al igual que está sucediendo hoy en Málaga y Sevilla, también de 10.00 a 12.00, destacando Morales que en la capital hispalense las tres asociaciones de taxis existentes apoyan las concentraciones ante la Consejería de Fomento de la Junta.