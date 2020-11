Tamara Sánchez: «Me sorprendió que había muchos jóvenes ingresados»

Tamara Sánchez tiene 25 años y ayer salió del hospital Reina Sofía tras permanecer seis días ingresada por covid. Entró el miércoles 29 para dar a luz y cuando llegó, le hicieron la prueba rutinaria y dio positivo en covid-19, sin síntomas aún, explica. No había habido casos en su entorno, así que desconoce dónde se contagió. «Como no haya sido en el supermercado, no tengo ni idea porque no he salido ni he ido a ningún tipo de celebración», confiesa.

Nada más nacer su hija, que dio negativo, empezó a sentirse mal y le dijeron que tenía principio de neumonía por el coronavirus y que tenía que quedarse ingresada, así que, dolorida aún por el parto, cansada tras el esfuerzo, la trasladaron a Neumología. «He estado muy mala, me faltaba el aire, me asfixiaba», recuerda, «me habían dicho que estando embarazada y al no tener otras patologías ni factores de riesgo, había pocas probabilidades de que enfermara, pero no ha sido así». Según le han explicado en el hospital, aunque la gente cree que el covid solo afecta a la gente mayor, lo cierto es que «lo que me ha pasado a mí, que soy una persona joven y sana, es más habitual de lo que pensamos». De hecho, de su paso por la planta de Neumología, una de las zonas del hospital Reina Sofía donde se concentran gran parte de los pacientes con coronavirus, le sorprendió «la cantidad de personas jóvenes que había ingresadas». Como a otros pacientes, las horas en el hospital se le hicieron «eternas» porque «estás sola viendo las noticias en la televisión, lejos de tus hijos y tu familia, aunque hablara con ellos por el móvil, y pensando en todo lo que está pasando». A los jóvenes, les aconseja «que se cuiden, esto es más serio de lo que algunos creen».

Este martes recibió el alta hospitalaria aunque todavía deberá permanecer al menos diez días confinada en casa y aislada del resto de su familia antes de que le repitan la prueba. «Me han traído a mis hijos para verlos un momento con las mascarillas y guantes se los llevan otra vez», comenta, «ahora mismo me siento como si un camión me hubiera pasado por encima».