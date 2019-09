Svetlana Alexiévich: "La poesía está en todas partes, junto al horror, siempre hay belleza"

Enfundada en una gabardina marrón, menuda, con una mirada dulce, curiosa pero discreta, Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015 y autora del libro 'Voces de Chernobyl', en el que se basa la exitosa serie de HBO, ha aterrizado esta mañana en Córdoba para charlar con una nube de periodistas que se han lanzado durante más de una hora a lanzarle preguntas con las que ella ha compuesto una verdadera masterclass de periodismo y de vida.

Tras describir su primera impresión sobre Córdoba, que ha la impresionado "por el sol, las calles amplias y la presencia de muchos monumentos antiguos", se ha adentrado en su visión sobre la vida y la literatura de un modo exquisito. "El género que escribo se basa en la idea de que en la vida todo pasa muy rápido y no podemos escribir a tanta velocidad. Si solamente tenemos la parte periodística de los hechos y obviamos revelar el lado narrativo de las cosas, no mostraremos la imagen completa", ha indicado sobre su particular manera de contar historias, partiendo siempre del individuo y de sus emociones. En cuanto a la poesía, ha explicado que "la poesía no solo está en los poemas, sino que se encuentra esparcida por todas partes en la vida", que su objetivo es "mostrar el horror a través de la belleza, guiar al lector a través del infierno de Dante para mostrarle la vida en toda su complejidad". Esa idea es la que la ha traído a Córdoba, a Cosmopoética. "Me sedujo el nombre de Cosmopoética, pensé que quienes se le dieron debían sentir igual que yo".

"Cuando buscas belleza, te das cuenta de que la belleza también tiene un lado oscuro, que se puede encontrar entre horrores", ha explicado Alexiévich sin abandonar su tono de voz tranquilo, reflexivo. Viéndola hablar, es fácil imaginarla en sus entrevistas, dejando a la otra persona mostrar poco a poco su interior, sin prisas ni estridencias.

"En los horrores que cuento en mi libro Voces de Chernobyl, hay un relato de la mujer de un bombero", ha explicado, "si solamente decimos que en Chernobyl hubo muchas personas que recibieron altas dosis de radiación, nadie va a entender lo que pasó". Por eso ella fue más allá. "Aquella señora me contó su historia y me habló de amor cuando me relató cómo ella quería a ese monstruo, a su marido, así pude transmitir el horror con que está asociada la energía nuclear y sus efectos". Por eso, añade, "para mí es tan importante la belleza, sin ella todo el horror que vivimos sería insoportable". Dentro de esa concepción, ha recordado cómo la gente con la que ha hablado durante años sobre la guerra le decía que la guerra es bella y que "cuando estuve en la guerra de Afganistán pude verlo".

También ha hablado sobre las dictaduras, de la censura y de la cara que muestran al exterior. "Creo que cualquier dictadura o poder autoritario es muy poco culto, solo gente inculta puede llevar a cabo algo así", ha dicho. "Putin o el presidente de Bielorrusia son personas del ayer, visualmente incluso, cuando ves a los nuevos líderes te das cuenta enseguida de que emplean otro vocabulario, hablan de otra forma, ponen el acento en otros lugares". En su opinión, "aún vivimos tiempos de barbarie, sobre todo allá de donde yo vengo donde una vida humana vale muy poco, donde la propia persona no conoce el valor de la vida ni es capaz de defender sus derechos".

Para la Nobel de Literatura, el tiempo de los héroes ya ha pasado y "estamos, como dijo ya Ortega y Gasset en la era del hombre pequeño". De ahí su interés casi obsesivo por las historias de la gente. "Cuando me sumergí en los sentimientos de personas pequeñas, fue algo fantástico", ha insistido, "esas personas cuentan historias que podrían equivaler a textos de Shakespeare".

En cuanto a la serie de Chernobyl, ha explicado que le ha gustado el resultado, pero que considera que el impacto que está teniendo hoy, después de muchas otras versiones anteriores, se debe a "la nueva conciencia ecológica que está naciendo hoy".

También ha explicado la batalla legal que plantearon debido a lo que ha definido como "la soberbia americana", que considera que "una vez ha pagado ciertos honorarios considera que puede apropiarse de todo, pero no es así", en alusión a la autoría de las historias que se cuentan en la serie, y que nacen de su libro Voces de Chernobyl.