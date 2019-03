La suerte de tener un Down como hermano

#LaSuerteDeTenerte es el nombre de la campaña lanzada este año por la federación Down España para destacar la suerte de poder tener cerca a una persona con este síndrome, haciendo especial hincapié en la oportunidad de disfrutar de una hermana o hermano con Down. La campaña (realizada para concienciar sobre este síndrome en su día mundial, que es el 21 de marzo) la protagoniza Paco Varas, un cordobés de 16 años con síndrome de Down. Paco fue elegido entre candidatos de todo el país para protagonizar el anuncio que se puede ver en redes sociales y medios de comunicación. En ese vídeo este alumno del IES Medina Azahara aparece junto a una niña, que hace el papel de su hermana. Esta pequeña apunta en el vídeo que a su hermano «a veces lo miran raro, pero que se debe a que no lo conocen bien» y concluye su intervención diciendo que «su hermano es perfecto tal como es, ojalá todos los niños tuvieran mi suerte».

En la vida real, Paco no tiene esa hermana pequeña sino dos mayores y muchos primos. Los cursos los va superando, con gran apoyo por parte del instituto y de su familia. También practica natación y ha ganado varias medallas en este deporte, compitiendo con el club Fidias. Además, pertenece a la escuela de integración del Córdoba CF y en la asociación Down Córdoba acude a los programas de autonomía y de ocio y tiempo libre y también a logopedia, apunta su madre, Paloma Santolalla. El mensaje que transmite este vídeo lo certifica Marina, una de las hermanas de Paco. «No cambiaría a mi hermano por nada del mundo. Toda mi familia tiene mucha suerte de tenerlo», señala Marina, que al haberse ido este año a estudiar fuera de Córdoba, como su otra hermana, Ángela, echan mucho de menos a su hermano y Paco a ellas.

Un testimonio similar al del Marina es el que tiene Paco Sicilia de su hermano José Manuel, que nació hace casi 24 años con síndrome de Down. Paco (alumno de 17 años del IES Ángel de Saavedra) no entendía cuando era pequeño porque sus padres a veces le daban más facilidades a su hermano que a él, hasta que un día le explicaron que José Manuel era especial. «A mi hermano lo quiero un montón y todo el mundo que lo conoce en Córdoba y en Pedroche (el pueblo de mis padres). Para mí es una persona como las demás», destaca. Paco también echa de menos a su hermano José Manuel, que ahora está beneficiándose del programa de vivienda compartida de Down Córdoba y ya no está todos los días en casa. José Manuel está recibiendo formación laboral en Down Córdoba y pronto hará prácticas de conserje-ordenanza en la Diputación. Le gusta la natación y es utillero del Deportivo Córdoba, equipo que le ha premiado dos veces y donde juega su hermano Paco. Juntos los hermanos en la familia y en el deporte.