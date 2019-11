La sordera: la discapacidad invisible

La sordera es llamada por quienes la padecen la discapacidad invisible. Quienes se encuentran en esta situación sienten muchas veces que su discapacidad auditiva es motivo de rechazo para acceder a determinados trabajos o les supone una barrera, a pesar de haberse producido avances, para recibir una adecuada atención sanitaria, educativa o social y poder insertarse laboralmente.

En la provincia de Córdoba nacen cada año más de 30 niños con una discapacidad auditiva, de mayor o menor grado, y existen unas seis mil personas con sordera. Varias asociaciones trabajan a favor de las personas sordas: la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba (Appsc), la Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Córdoba (Aspas Córdoba), la Asociación de Niños Bilingües Sordos (Anbis) o la Asociación de Mujeres Sordas Magdalena Carmona. La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba cumplió 55 años en octubre y es la más veterana. Esta asociación presta apoyo educativo, orientación laboral, asistencia social, a niños y adultos con discapacidad auditiva a través de los distintos servicios de los que dispone en su sede de la avenida del Corregidor y se creó para apoyar a personas sordas de toda la provincia. Ana María Sánchez es la presidenta de la Appsc, que tiene un convenio con la asociación Anbis.

Lucía Espejo, secretaria de la Appsc, apunta que esta asociación cuenta con líneas de actuación con la asociación Juventud Sorda Andalucía (Juvesordand), con la Asociación de Mujeres Sordas de Córdoba y con el club deportivo de personas sordas. Rubén Raso, del departamento de accesibilidad de esta asociación, apunta que están trabajando con la Confederación Nacional de Personas Sordas en el proyecto Vidasor, una especie de servicio de teleasistencia, en este caso de videoasistencia mediante lengua de signos, pensado sobre todo para personas mayores que viven solas o son dependientes y a las que este recurso les permitiría avisar de una eventualidad.

Lucía Espejo, secretaria de la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, y Rubén Raso, responsable de accesibilidad. Foto: CHENCHO MARTÍNEZ

Uno de los logros recientes conseguidos por la Appsc es que en Córdoba se haya pasado de disponer de un único intérprete para toda la provincia a poder contar con tres (con horario solo de lunes a viernes), dos que proporciona la Fundación Andaluza Accesible para Personas Sordas y un tercero, el Ayuntamiento de Córdoba. Aun así, Rubén Raso estima que, con solo tres intérpretes para la provincia, no se puede atender toda la demanda, pues para cualquier gestión de la vida cotidiana (realizar un trámite en una administración o ser atendido en un centro sanitario) se necesita este intérprete.

Esta asociación denuncia que los teléfonos de emergencias y urgencias, 112 y 061, no están adaptados para las personas con discapacidad auditiva, así que cuando ocurre una emergencia una persona sorda tiene que recurrir a la ayuda de una persona sin esta discapacidad para que llame al 112 o 061 o la persona sorda avisa a la Policía y Guardia Civil que sí tienen adaptado el servicio.

Hospitales y centros de salud tampoco están preparados para atender a las personas sordas, según esta entidad. «Los médicos deberían exigir contar con un intérprete. A los centros de salud no podemos ir cuando queremos, sino cuando el intérprete está libre. Y en los hospitales existe traducción a muchas lenguas, pero no a la de signos», critica Rubén Raso. Este representante de la Appsc expone que ni la ley del 2007 ni la del 2011 se han trasladado a la realidad, siempre con la excusa de falta de fondos, lo que supone una discriminación para las personas con discapacidad auditiva, un millón de españoles que no se ven amparados por el artículo 14 de la Constitución. Esta asociación espera que la nueva Dirección General de Discapacidad General de la Junta agilice el desarrollo de estas leyes, para que se regulen los derechos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Hay personas sordas que, con mucho esfuerzo, logran ir a la Universidad y obtener un título. Lucía Espejo, que tiene un implante, se graduó de forma brillante en Historia del Arte, y desde hace dos años tiene contrato con el Museo del Prado para atender a los grupos que requieren lengua de signos, aunque ella se siente preparada para ser guía generalista. Sin embargo, llegar hasta ahí no ha sido fácil para ella porque en muchas entrevistas de trabajo cuando se dan cuenta que presenta una discapacidad auditiva la descartan.

Para mejorar la atención del alumnado en los centros escolares, la Appsc demanda que, además de la figura del intérprete en los colegios, exista la figura del mediador y más recursos, sobre todo en Secundaria y en los pueblos.

En La Magdalena

Por su parte, Aspas Córdoba, que nació en 1976 por iniciativa de un grupo de profesores y de padres y madres de niños sordos, mantiene desde hace años en su sede de la plaza de La Magdalena una serie de servicios y programas (atención temprana de 0 a 6 años; servicio de apoyo a familias de personas sordas o programas de rehabilitación logopédica-auditiva, de rehabilitación post-implante coclear, de apoyo curricular y de ocio y tiempo libre).

El presidente de Aspas Córdoba, Ángel Parejo, apunta que las ayudas públicas cada vez son más escasas y que, a nivel privado, la Fundación ONCE es prácticamente la que ayuda a cofinanciar los programas. En relación con la atención que recibe el alumnado con discapacidad auditiva, esta asociación apunta que, aunque se ha mejorado en prestaciones, «existen centros educativos que carecen de algunos recursos, no los tienen o no les llegan hasta avanzado el curso».

Aspas Córdoba incide en la dificultad para que las personas sordas accedan a ayudas distintas a las propias por tener reconocida una discapacidad, por ejemplo para la adquisición de audífonos, reparación de los mismos o accesorios para implantes cocleares. Esta asociación se encuentra esperanzada con que la Junta desarrolle una orden del Ministerio de Sanidad, en vigor desde julio, con el objetivo de que haga cambios en la cartera de servicios y aumente la edad de financiación de las prótesis auditivas hasta los 20 años, para ir incorporando cada año un nuevo tramo de edad, hasta alcanzar los 26 años.

En el centro de empleo de la Diputación que hay en el barrio del Guadalquivir tiene su sede la asociación Anbis, que es la más joven, pues nació en el 2006. En este centro reciben terapia unos quince niños y también se ofrecen talleres de lengua de signos para padres y resto de familia, actividades culturales y de sensibilización social, resalta su presidente, Manuel Castro.

La lengua de signos y la inclusión de las personas sordas tienen aún mucho camino por recorrer, pero se dan pasos en la hostelería, en los actos públicos y en la educación para que este grupo de población se sienta visible y atendido. En el último pleno del Ayuntamiento de Córdoba todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad una moción en la que se reconoció y agradeció la labor que lleva a cabo el colegio Colón, centro preferente para el alumnado con discapacidad auditiva en Córdoba, con el uso generalizado de la lengua de signos en toda la comunidad educativa. El Pleno también instaba a la Junta de Andalucía a que implante la lengua de signos desde la educación Infantil, con los refuerzos de profesionales necesarios. Una moción que las asociaciones esperan que se materialice para lograr que la sordera deje de ser invisible.