Sonrisas y lágrimas, los bebés vuelven al cole

Son las 7.30 de la mañana y en la escuela infantil Educare Eduquere abren las puertas aunque hoy los primeros bebés aparecen un poco más tarde. Empieza un nuevo curso para los más pequeños que arranca cargado de incertidumbre para los centros, pero con las mismas escenas de cada año. Bebés de 0 a 3 años acuden a clase con su sonrisa bien desplegada, en brazos de madres y padres, y la mantienen tal cual hasta que el tiempo pasa y se dan cuenta de a lo que van. "Estamos en periodo de adaptación, así que la mayoría de los niños estarán hoy en los centros una o dos horas, la cosa está tranquila aunque se vea a algunos llorando, es tranquila, los llantos fuertes empezarán mañana".

José Luis Victorio, director del centro y miembro de la coordinadora de escuelas infantiles, insiste en la importancia de que los padres respeten el periodo transitorio para que los niños se adapten poco a poco a las seños y a su nueva rutina. "Si nos cuesta a los mayores volver al trabajo después de las vacaciones, cómo no les va a costar a niños de 0 a 2 y 3 años", comenta cargado de sentido común. Además, el llanto infantil tiene un efecto contagio entre los niños inevitable.

NECESIDADES ESPECIALES

Este curso se cumplen once años de precios congelados a estos centros, muchos de los cuales parecen estar abocados a desaparecer por el descenso progresivo de la natalidad y la excesiva oferta de plazas para una demanda menguante. Según los estudio, la zona más saturada de escuelas infantiles en la capital está en El Brillante, aunque también hay otras áreas donde los centros apenas están al 50 o 60% de su capacidad. "Hay muchos padres que no matriculan a sus hijos por el peso de la burocracia y la falta de certeza sobre si se les concederá o no la bonificación", explica Victorio, que recuerda la importancia para los menores de iniciar su aprendizaje a estas edades.

También entre los niños con necesidades especiales, donde el paso por las escuelas infantiles puede permitir la detección precoz de algunos trastornos como el de espectro autista. "Hay detalles que los pediatras pasan por alto muchas veces porque no pasan tantas horas con los niños como un docente de una escuela infantil, donde este tipo de trastornos, que suelen dar la cara a la edad de 1 o 2 años, son muy evidentes". El 5% de las plazas de todas las escuelas infantiles están reservadas a estos casos, por lo que los centros están obligados a aceptar a los niños con necesidades especiales hasta cubrir el cupo correspondiente.

MEDICAMENTOS

Nada más empezar el curso, los profesionales recuerdan a los padres que la administración de medicamentos en los centros está prohibida, por lo que recomiendan que si un bebé o un niño tiene unas décimas de fiebre o un resfriado incipiente y se le está administrando Darsil o algún otro medicamento, significa que estos menores están incubando algún tipo de virus por lo que no deben acudir a los centros para evitar el contagio al resto de bebés.