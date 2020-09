Estos son los colegios de Córdoba afectados por el covid-19

Son siete los colegios que en Córdoba han notificado positivos entre sus alumnos provocando el aislamiento de determinadas aulas. La Delegación de Educación de Córdoba no está confirmando oficialmente los nuevos casos, pero los centros educativos sí han comunicado a las familias la situación en sus centros. En algunos casos, los positivos por PCR han provocado el aislamiento del personal docente y los alumnos y alumnas que han estado en contacto directo con los casos positivos.

Los colegios que han registrado algún positivo confirmado por PCR en sus aulas son el Colegio Colón, el CEIP Fernando Miranda de Fernán Núñez, el CEIP Torre Malmuerta, CEIP Noreña, el Eduardo Lucena, el Colegio Salesianos y el CEIP San Vicente Ferrer.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Colegio Colón

Según la información remitida a las familias del centro por su coordinador covid, ha dado positivo un alumno del colegio, "siendo el origen del contagio fuera del Centro Educativo". Afirman en este escrito que a consecuencia de este caso y una vez activado el protocolo covid, "las autoridades sanitarias han estipulado unos días de cuarenta por precaución de un grupo estable de convivencia". El resto del centro sigue ofreciendo sus servicios con "total normalidad", también para los hermanos y hermanadas de este grupo de clase mientras que no se determine lo contrario. El centro ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad, se están siguiendo las medidas pertinentes y sólo nos queda seguir las recomendaciones generales como hasta ahora: mascarilla, higiene de manos y distancia social". En cuanto a la entrada en el recinto de bicicletas y patines, en estos momentos está prohibida y el centro recuerda que en estos días se eviten las mochilas de ruedas y/o voluminosas". ,

CEIP Fernando Miranda de Fernán Núñez

Un alumno dio ayer martes positivo por covid en este centro de Fernán Núñez, según confirmaron fuentes del centro a este periódico. Eso provocó la activación del protocolo y el aislamiento de una de sus aulas.

Cuatro clases confinadas en el CEIP Noreña

El CEIP Noreña, situado en la calle Isla de Tabarca, ha sido uno de los últimos afectados por el virus, teniendo que confinar otras dos clases completas de cuatro años de Infantil por un nuevo caso positivo por PCR entre los alumnos de esas edad, según fuentes del propio colegio. El caso ha sido notificado a última hora de la mañana de este pasado martes a la dirección del centro activando el protocolo pertinente. Estas dos unidades aisladas, a la espera de que se realicen las pruebas pertinentes, se suman a las otras dos de 3º de Primaria que ayer eran confinadas.

Según explicaba la dirección del centro, Salud se puso en contacto con ellos para notificarle el positivo por PCR de una alumna de este curso. Al estar el grupo burbuja compuesto por ambas clases, los 50 alumnos del mismo (3ºA y 3ºB) tuvieron que guardar cuarentena junto con los tutores. A partir de ahora será Salud quien haga el seguimiento.

Al menos un caso en el CEIP Torre Malmuerta

Además, en la mañana del lunes también se confirmó, por fuentes del propio colegio, al menos un caso en el CEIP Torre Malmuerta que provocó el aislamiento de todos los contactos directos, entre los que se encuentran alumnos y personal docente.

Un caso en el CEIP Eduardo Lucena

A estos se les suma el CEIP Eduardo Lucena, donde la dirección del centro confirmó un caso por PCR de la maestra del aula específica TEA que ya se encuentra en aislamiento. La maestra, que ha sido contagiada por vías familiares, había resultado previamente negativa en los test rápidos que se realizaron a la comunidad educativa. Junto a ella, se encuentran en aislamiento preventivo sus cinco alumnos y la monitora. Sin embargo, en estos seis casos, los PCR han descartado este martes la infección por covid, al dar neragtivo.

25 niños del CEIP San Vicente Ferrer aislados

Por otro lado, la dirección del CEIP San Vicente Ferrer, en la calle Fernando Camacho, era informada el domingo a las 12.30 de la mañana por la familia de un alumno afectado, que había dado positivo por PCR. A partir de ese momento, el colegio activó el protocolo con el apoyo de la Consejería de Salud. Ahora mismo, se encuentran aislados 25 niños que tuvieron contacto directo con el positivo.

Un aula de Primaria aislada en Salesianos

En el Colegio Salesianos, un aula de sexto de primaria está aislada después de que un alumno diera positivo el pasado domingo. Fue el viernes cuando, según ha podido confirmar este periódico, la familia del menor retiró al alumno del centro pasado el mediodía. Lo hicieron ante la sospecha de que pudiera estar contagiado después de que un familiar del menor hubiera dado positivo. El caso no se confirmó hasta el domingo y el resto de la clase está pendiente de los resultados de las pruebas PCR. Las 24 familias han evitado también que los hermanos de estos alumnos vayan a sus respectivos centros educativos.

Sin afectados en el Carmen

Fuentes de la Delegación de Educación confirmaron a este periódico que el Colegio Virgen del Carmen de la capital cordobesa también era uno de los afectados, pero no por el cierre de aulas, sino porque dos docentes dieron positivo por covid. Sin embargo, fuentes del colegio indicaron que estos docentes ni siquiera se han incorporado a las aulas, por lo que el funcionamiento del colegio no se ha visto afectado.

Positivo de una alumna en Sansueña

Por otra parte, el colegio Trinidad Sansueña, perteneciente a la Fundación Santos Mártires ha comunicado que una de sus alumnas de sexto de primaria ha dado positivo por covid-19. Al trasladar a las autoridades sanitarias este caso, el servicio de Epidemiología ha decidido que "no se ha de proceder al aislamiento preventivo de la clase" ya que Salud entiende que es contacto directo de la afectada "todo aquel que haya tenido aproximación al positivo desde el viernes por la tarde, por lo que ha coincidido con el fin de semana, periodo no lectivo". La chica no fue el lunes al centro. El colegio asume la decisión de Epidemiología. Fran Parras, su responsable de comunicación asegura que el centro está preparado para activar sus planes de educación a distancia o semipresencial en el caso de tener que hacerlo y recuerda que la decisión de no aislar a ninguna clase les viene dada por las autoridades. En este centro hay 845 alumnos.