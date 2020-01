Solo hay cien viviendas protegidas en venta para más de 5.200 demandantes

El desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas de protección oficial (VPO) sigue patente en Córdoba capital, donde solo hay cien en venta para más de 5.200 demandantes a título individual o como unidad familiar. Esos datos resultan de cruzar el número de solicitudes activas contabilizadas por la Junta hasta noviembre del 2019 en el registro de demandantes y los pisos disponibles a día de hoy en el mercado de los 816 que componen las 14 promociones en marcha que recoge el portal obranuevaencordoba.es. Todas las promociones que hay en el mercado son privadas, ya que la última pública, la de las 120 VPO de la empresa municipal Vimcorsa en Turruñuelos, se entregó hace un par de años.

El ritmo de construcción sigue siendo mínimo y las perspectivas no son muy halagüeñas, a tenor de que solo hay proyectadas 390 nuevas VPO en la capital, según el balance de visados del Colegio de Arquitectos de Córdoba referente al 2019, que indica lo que se ejecutará en el futuro. La cifra no desentona con la que plasma el Ministerio de Fomento en su estadística, actualizada hasta septiembre, que recoge 348 calificaciones provisionales, es decir, el primer permiso que logra una VPO antes de su construcción, y ninguna definitiva, el último paso antes de la entrega de llaves, lo que da idea de la ausencia de pisos recién acabados y listos para entrar a vivir. Dentro de esas calificaciones provisionales están las 308 VPO que Vimcorsa levantará en Huerta de Santa Isabel Este y que están sin licitar. Esas 308 VPO lograron licencia de obra en el segundo semestre del 2019, junto a otras tantas más, la mayoría de promociones largamente anunciadas, como la de 166 VPO de la cooperativa Arcángel de San Gabriel, que proviene del 2017.

Los 5.235 demandantes no son los únicos que esperan una VPO, aunque sí los que cuentan para adjudicarla al haber actualizado la documentación y expresado su interés por mantenerse en el listado que sustituyó a los sorteos en el 2009 y que le sirve a Vimcorsa para entregar tanto VPO públicas como privadas. La Junta contabiliza 19.824 solicitudes de VPO, pero solo 18.081 (tras las que hay 35.871 personas) están inscritas. Sin embargo, de esas 18.081, solo 5.235 son válidas, ya que 10.708 están caducadas por no haber sido renovadas porque los demandantes se cansan o han cambiado sus circunstancias, y 2.140 han sido canceladas al lograr piso. De esta última cifra se deduce que en diez años 2.140 familias han logrado una VPO y que en el escenario más optimista harían falta tres décadas para cubrir la demanda actual. Se da la paradoja de que hay VPO que no se vende. Vimcorsa arrastra stock de promociones antiguas, de las que ya le quedan una decena que prevé vender este año.