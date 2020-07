Solo el 48% de los inscritos acude a la prueba teórica de las oposiciones de Sadeco

Solo el 48% de los inscritos, menos de 3.000 personas, han acudido esta mañana a la prueba teórica para obtener alguna de las 32 plazas de peón limpiador ofertadas por Sadeco, según los datos definitivos aportados por la empresa municipal de saneamientos de Córdoba. Se trata de un porcentaje de participación muy por debajo de la media habitual, que se sitúa en el 70%. Las pruebas no solo servirán para ocupar las plazas vacantes sino para establecer la bolsa de trabajo de 500 personas para futuras contrataciones.

La inscripción de más de 6.000 personas obligó a Sadeco, debido a las actuales exigencias sanitarias por la pandemia de covid-19, a realizar un amplio despliegue en 16 sedes distintas distribuidas por toda la ciudad, con el fin de garantizar las distancias de seguridad y evitar así posibles contagios. El presidente de Sadeco, David Dorado, lanzó ayer un vídeo para insistir que todas las medidas necesarias estaban garantizadas y que la prueba seguía adelante. Pese a ello, muchos han optado por quedarse en casa, quién sabe si porque no estaban preparados para aprobar o por miedo a la exposición al virus.

Como es habitual en la convocatoria de Sadeco, la inscripción no suponía ningún coste para el aspirante, a diferencia de otras oposiciones, pese al coste extra que ha debido suponer la contratación de la entidad organizadora, Cic Batá, encargada de coordinar los exámenes en todas ellas, así como la disponibilidad de los espacios. Las pruebas han ocupado hasta 16 aulas de la facultad de Derecho, previamente desinfectadas para la ocasión, con el fin de recibir a unas 440 personas, de las cuales a primera hora de la mañana solo se habían personado unas 220. La sensación ha sido similar en el resto de centros, entre los que figuraban los campus de Rabanales y de Medicina, los colegios de El Carmen y Salesianos o Ucodeportes, entre otros.

Las pruebas se han desarrollado con "absoluta normalidad", según Sadeco, y con "comportamiento ejemplar de los asistentes" tanto a la entrada como a la salida, "siguiendo el orden riguroso establecido, con colas perfectamente organizadas y distancia necesaria", han destacado. En cada una de las sedes, el protocolo sanitario establecido obligaba a disponer de una sala de confinamiento, por si durante el examen se observaban síntomas de coronavirus en alguno de los opositores, que previamente tenían que haber presentado una declaración jurada asegurando que no habían presentado síntomas compatibles con el covid-19 en los días previos. Al cierre de los exámenes, no ha sido necesario hacer uso de ninguna de las salas, espacios ventilados donde tendrían que haber sido confinados posibles afectados mientras se les facilitaba atención médica, aislados del resto.

Entre los examinados, figuraban también algunas personas con movilidad reducida que han requerido un espacio adaptado y a las que se ha asignado como sede el edificio Leonardo da Vinci en el campus de Rabanales. Los convocados en Rabanales han tenido que acceder en vehículo propio, ya que los domingos no hay tren ni autobús al campus.

El examen, 60 minutos para 45 preguntas

El examen estaba estructurado en 45 preguntas con tres respuestas alternativas y solo una válida a contestar en un tiempo máximo de 60 minutos. Según Mª Ángeles, una de las opositoras, "la prueba ha estado muy bien organizada, con todos los exámenes preparados previamente sobre la mesa, todo el mundo con su mascarilla, con las distancias de seguridad", pero en su opinión, "ha sido un poco agobiante que no nos dejaran salir hasta pasados los 60 minutos porque ha habido gente que ha acabado a los 10 minutos de abrir el examen y se han tenido que esperar una hora en el aula". En cuanto al contenido, afirma que "las preguntas no han sido muy complicadas", salvo un par de preguntas "muy específicas que solo puedes contestar bien si te has estudiado muy bien el temario". En su sede, el colegio Salesianos, la mitad de los inscritos no han ido.

La materia del examen teórico incluía la Ordenanza de Higiene Urbana del Ayuntamiento de Córdoba, el convenio colectivo de Sadeco, la memoria corporativa de Sadeco del 2018 y las normas elementales de seguridad e higiene en el puesto de trabajo ofertado.

Sadeco no ha fijado aún la fecha en la que se conocerán los resultados, si bien recuerda que todos los exámenes deben permanecer en un sobre cerrado entre 48 y 72 horas por protocolo para dar tiempo suficiente a que el virus, en el caso de estar en alguno de los exámenes, muera antes de que los correctores lo abran.

Entre los examinados, la mirada está puesta ya en la siguiente prueba, la física, que consistirá en una carrera de un kilómetro y lanzamiento de balón. "No sé cómo tienen pensado hacer la carrera con las 980 personas que pasen la primera fase porque son muchos y será complicado que no haya concentración de gente", señala una de las aspirantes que ya se presentó a la prueba el año pasado.