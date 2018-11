Solicitan la suspensión del acuerdo del cambio de nombre de calles

El cambio de nombre de 13 calles se ha encontrado con el primer contratiempo. Según ha podido saber este periódico, los familiares de José María Rey Díaz han solicitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 la adopción de medidas cautelares, que consisten en la suspensión del acuerdo mediante el que el Ayuntamiento decidió en febrero pasado realizar cambios en el callejero para borrar de él denominaciones con reminiscencias franquistas. Con este paso, la familia persigue que no se ejecute el citado acuerdo hasta que haya una sentencia firme en relación a la calle. De producirse una resolución judicial favorable a esta petición, el Ayuntamiento no podría cambiar el nombre hasta que llegue ese fallo judicial definitivo. Hay que recordar que hay otro recurso de la Asociación Campera y del Rejoneo Antonio Cañero y de la familia del rejoneador contra el acuerdo del Pleno en relación a la plaza de Cañero. La propuesta municipal es que la plaza sea de los Derechos Humanos y que Cronista Rey Díaz se convierta en Librero Rogelio Luque.

Un informe del servicio de Inspección Urbanística de la oficina de Vía Pública ya advertía la semana pasada de que, al haber recursos interpuestos, sería «oportuno valorar la conveniencia de dejar en suspenso», hasta que queden resueltos, la tramitación de los cambios que afectan a Cañero y Cronista Rey Díaz por los perjuicios y molestias que se acarrean a vecinos y organismos públicos. PSOE, IU y Ganemos, que aprobaron los 13 nombres de calles nuevos (el PP no votó y Ciudadanos se abstuvo), desoyeron esa recomendación y sacaron adelante el listado completo. La teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alba Doblas, aseguró que los recursos no afectarán al procedimiento, ya que entonces no había constancia de la solicitud de medidas cautelares.

Por otro lado, la junta de gobierno local tiene previsto aprobar mañana las denominaciones propuestas por Urbanismo. Una vez que los nombres reciban el visto bueno, saldrán publicados en el BOP y Urbanismo comunicará a las compañías suministradoras la modificación. En las 13 calles hay empadronados 4.462 vecinos, que se verán afectados, ya que, entre otras cosas, tendrán que modificar la dirección en su DNI. En esas vías, y según el Catastro, hay 3.523 inmuebles. En la calle Cruz Conde hay 176 empadronados y 326 inmuebles, lo que da idea del predominio de locales y oficinas.