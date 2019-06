Los sindicatos piden que se reduzca la ratio en la pública ante la caída de la natalidad

Representantes de CSIF, Ustea, UGT, ANPE, CGT, CNT, SAT, CTA, Frente de Estudiantes, el Foro Educación y Barrio Sureste, la Plataforma de Ampas Cordobesas Niñ@s del Sur y las ampas de los CEIP José de la Torre y el Cerro, Caballeros de Santiago, Albolafia, Algafequi y del IES Averroes se concentraron ayer ante la Delegación de Educación para denunciar el cierre de aulas públicas que se viene produciendo en los últimos años, hasta 244 entre Infantil, Primaria y Secundaria solo en la provincia de Córdoba, según la información facilitada, y exigir que la caída de la natalidad sirva para reducir la ratio en las aulas y mejorar así la atención del alumnado con necesidades especiales. Se quejan además de que, mientras se pierden líneas públicas, «los centros privados concertados no solo no se ven afectados por el cierre de aulas sino que el próximo curso atenderán a más de la mitad del alumnado de muchas capitales andaluzas». De momento, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía no ha facilitado el número de aulas y los centros en los que se cerrarán aulas el próximo curso.