Los sindicatos denuncian «la caótica» colocación de maestros

Los sindicatos han mostrado su queja con respecto al proceso de colocación del cuerpo de maestros. CSIF califica la oposición como «caótica» y afirma que han recibido infinidad de quejas respecto a este proceso, a lo que hay que sumar el deficiente funcionamiento del servidor de la Consejería de Educación debido a sus continuas caídas, según Elena García, responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba.

La dirigente sindical resalta que este desorden ha quedado de manifiesto en «las personas que literalmente han desaparecido de las listas de interinos, en las bolsas de interinos sin publicar o funcionarios en prácticas a los que no se les ha adjudicado plaza alguna», a lo que se suma la considerable reducción del número de maestros interinos de la especialidad de Primaria colocados este año con respecto al curso anterior. La máxima representante del Sector de Educación de CSIF Córdoba señala que «una de las cuestiones que más está estresando a las víctimas de los listados publicados es que no se permite una consulta de todos los datos de los participantes, de forma que si se ha producido algún error, no se puede realizar la reclamación pertinente ni averiguar la causa del mismo», por lo que piden más transparencia.

Ustea también ha mantenido una posición crítica en un comunicado. El sindicato ha afirmado que «profesionales que ocupaban vacante desde hace 8 y 10 años, no la han obtenido ahora». Ante esto aseguran que lucharán «con uñas y dientes la escuela pública; luchando contra la privatización del servicio; exigiendo el estricto cumplimiento de la legalidad y, por tanto, la anulación de las instrucciones de Primaria, así como un estricto respeto a la normativa que fija las ratios máximas y su denuncia por la vía oportuna: pública o jurídica». Por último, piden a la Consejería que rectifiquen los errores técnicos de la adjudicación provisional de destinos lo antes posible y esperan que en la adjudicación definitiva se garanticen las suficientes plazas.