El sindicato Ustea convoca huelga feminista de 24 horas para el 8M

El sindicato Ustea, bajo el lema Feminismo para una transformación social, convoca huelga feminista el 8 de marzo, como ya la convocará el año pasado, La convocatoria de huelga general es de jornada completa, desde las 0 a las 24 horas del día 8 de marzo, para dar cobertura legal a todas aquellas trabajadoras que quieran sumarse. "Desde la Secretaría de Géneros e Igualdad del Espacio Feminista, estamos participando en la organización en cada una de las provincias", sostiene el sindicato en una nota de prensa.

Los objetivos de esta huelga, según Ustea, son los siguientes: La mejora de las condiciones laborales de las mujeres y el fin de la desigualdad laboral mediante la consecución de la supresión de la brecha salarial, el techo de cristal para promocionar y la desigualdad en las pensiones; vigilar que los acuerdos tomados en permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y remunerados al cien por cien se lleven a cabo según dicta la ley vigente; la erradicación de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de la tasa de paro de mujeres; la lucha efectiva contra las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, la precariedad laboral y la alta tasa de contratos con jornadas parciales y de corta duración,. aplicar de forma efectiva la legislación vigente en materia de violencia contra las mujeres y destinar los recursos necesarios para erradicar esta lacra social, ampliando la definición de violencias machistas para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres, según el Convenio de Estambul; e implantar la educación afectivo sexual en todo el sistema educativo para educar a los niños en unas masculinidades no violentas, ni posesivas, ni dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y su autonomía.

Ideas reivindicativas para el 8M

El sindicato Ustea propone una conjunto de acciones reivindicativas para este domingo 8 de marzo. Como no comprar ni consumir ningún producto o servicio, más allá de los imprescindibles para la supervivencia y el activismo de ese día (electricidad, agua, alimentos, comunicaciones, etc.); no queremos pagar más por productos dirigidos a mujeres, no podemos tener un 21% de IVA sobre productos de primera necesidad para nuestra salud; y no comprar productos envasados con plásticos y otros materiales altamente contaminantes.

"La idea es organizarnos para consumir colectivamente y elegir productos de proximidad, para ser respetuosas con el medio ambiente y.usar medios de transporte públicos o no contaminantes como la bicicleta o desplazarnos a pie", concluye Ustea..