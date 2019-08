Siete nuevos agentes entran a prestar servicio hoy en la Policía Local

Los siete policías locales, cuya incorporación corrió peligro por la lentitud administrativa del Ayuntamiento de Córdoba, han podido finalmente tomar posesión de su cargo, gracias a una tramitación "exprés" realizada en los últimos días. A las doce de la mañana, los siete agentes, seis hombres y una mujer, han firmado el decreto que los habilita como funcionarios de pleno derecho, por lo que hoy mismo empezarán a prestar servicio en la Policía Local de Córdoba. Después de la denuncia sindical que alertó de los problemas para que estos agentes se incorporaran hoy a la plantilla de la Policía Local, el alcalde José María Bellido se comprometió a agilizar los trámites para que la incorporación se produjese "cuanto antes".

La alcaldesa accidental, Isabel Albás, y el concejal de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, han subrayado la rapidez del nuevo equipo de gobierno para agilizar esta incorporación, y han afirmado que "el gobierno del cambio" es, además, "el gobierno del desatasco", frente al de PSOE e IU, para quienes "no fue una prioridad la seguridad de Córdoba". En este sentido, Miguel Ángel Torrico ha descrito como "muy delicada" la situación de la plantilla, que ha sufrido "un abandono generalizado" en el anterior mandato. Además, ha acusado a los anteriores responsables políticos --y a los enfrentamientos "casi personales" de las áreas de Seguridad y Personal, en manos del PSOE en el anterior mandato-- de las carencias de personal del cuerpo de Policía Local y de Bomberos.

Incorporaciones previstas

Por otro lado, PP y Cs se han comprometido a mejorar la ratio de policías locales en Córdoba, si bien han recordado que los tiempos administrativos para la incorporación de agentes no es un proceso rápido. De hecho, se espera que las 97 plazas de Policía Local y cuatro intendentes, cuya convocatoria de oposiciones está a la espera aún de su publicación en el BOJA, se incorporen en el último trimestre del 2020 en la más optimista de las previsiones. Además, están previstas 15 plazas más de Policía Local en comisión de servicio, que esperan cubrirse antes de finales de año. Miguel Ángel Torrico ha pedido "paciencia" a los vecinos, tras reconocer que revertir la situación del colectivo, a nivel de efectivos y medios materiales, requerirá tiempo al gobierno local.

El secretario provincial del sindicato de la Policía Local, Siplb, Miguel Martínez, ha valorado también positivamente esta incorporación y ha reconocido que el trabajo de los últimos días ha hecho posible "lo que parecía imposible el lunes pasado", cuando la incorporación de los siete nuevos agentes de la Policía Local peligraba por los retrasos en la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos para su nombramiento como funcionarios de carrera. Tras aprobar las oposiciones, y después de diez meses de formación, los agentes concluyeron el curso de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) el 19 de julio.

Si los agentes no hubiesen firmado hoy hubieran quedado una especie de limbo legal, ya que no serán ni funcionarios en prácticas (en esta etapa, que finalizaron el viernes 16, han estado cobrando 681 euros), ni funcionarios de carrera, por lo que no podrían prestar servicio o coger un arma. En su mismo proceso selectivo aprobaron, además de estos siete, ocho agentes más que no han tenido que hacer el curso y que prestan servicio desde el pasado mes de octubre.