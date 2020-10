Ser Erasmus bien vale el riesgo

Elisabeta, Alice y Marie proceden de Italia, Inglaterra y Alemania, tres puntos de Europa que, de momento, presentan mejores tasas de incidencia del covid que España, situada en puestos de cabeza desde hace semanas. Pese a todo, las tres decidieron arriesgarse y aceptar la oportunidad de movilidad que les ofrecían sus respectivas universidades y, de momento, ninguna se ha arrepentido.

Según Alicia Zamora, coordinadora de la agencia Erasmus Family, la afluencia de estudiantes de este año ha descendido drásticamente debido al miedo de los jóvenes y de sus familias a residir en España en este momento. Según datos de la UCO, han pasado de 519 a 245 este curso, algo menos de la mitad. «Este año, vemos más alemanes y franceses», señala, «y llama la atención que la mayoría son chicas», no sabe muy bien si por la presencia más numerosa de mujeres en las carreras de destino o porque son ellas las más decididas a asumir el riesgo por no perderse la experiencia. La información de la UCO confirma sus impresiones. De los 245 estudiantes que han venido, 169 son mujeres y 76 son hombres, siendo los países más presentes Italia (95), Francia (53), Alemania (30), Reino Unido (19) y Polonia (15).

Pese a la pandemia, la gran mayoría comparten piso con otros estudiantes en Ciudad Jardín y el Centro y todos tienen las mismas ganas de aprovechar al máximo su estancia, aunque «con mucha precaución».

Elisabeta, estudiante de Ciencias del Trabajo procedente de Mantua, decidió venir a última hora. «Las universidades italianas intentaron evitar que viajáramos a España por los datos de contagios que hay, no querían que nos expusiéramos», explica, «en mi caso, tenía claro que esta sería una experiencia única que no olvidaría jamás y no quise perdérmela». Ahora vive con tres españoles y un italiano en Las Tendillas y ha conformado con ellos un «grupo burbuja». Con un correctísimo español, que había practicado en visitas previas a España, comenta que se siente segura en la Universidad de Córdoba con las medidas de seguridad implantadas, aunque no puede evitar la inquietud por estar lejos de su familia. «Para nosotros, España es un país nuevo, una nueva realidad, con un sistema de sanidad diferente y siento el peligro por estar lejos de los míos cuando veo los números de positivos y no sé qué pasará en los próximos meses».

Como el resto de estudiantes Erasmus, Elisabeta conoce la evolución de la pandemia mejor que muchos estudiantes españoles que viven muy pendientes de los datos que se publican y se preocupan por cómo avanza también el virus en sus países de origen. «Viendo que cierran zonas de Madrid y Cataluña, no puedes estar tranquila aunque estemos en Córdoba», coinciden Elisabeta, Alice y Marie.

Marie, estudiante de Veterinaria alemana, no tiene claro que aguante todo el curso si las cosas se ponen feas. «En Alemania, no hemos vivido un confinamiento, no he tenido que encerrarme en casa en ningún momento y no tengo claro que si llegara el caso me quedaría aquí, creo que preferiría volver con mi familia», aventura sin tener segura una respuesta definitiva a esa hipótesis. «Antes de venir, me sentía muy preocupada y dudé si debía hacerlo o no, pero tenía tanta emoción de hacer Erasmus que me vine y una vez aquí, pienso que fue una buena idea», aclara.

Las tres sienten como algo sobrevenido la obligación de llevar la mascarilla a todas horas. En Alemania, Italia y Reino Unido solo se exige para entrar en los comercios y en determinadas actividades. «Es un poco raro, pero ya nos hemos acostumbrado a llevarla cada vez que salimos, aunque en casa, con los compañeros de piso, nos quitamos la mascarilla igual que cualquier familia, durante este tiempo somos convivientes», explican. Según Alice, estudiante inglesa de Español y Francés, los estudiantes de este año son muy conscientes de que su estancia Erasmus es muy distinta a la de cursos anteriores, cuando los alumnos tenían una amplia oferta de actividades culturales y de ocio. Las salidas turísticas se han reducido drásticamente, aunque las que llegaron en agosto han podido ver la playa en alguna escapada a Málaga, según relatan. «Intentamos aprovechar los eventos que se organizan para salir y probar tapas o cañas con otros estudiantes, cuidando siempre que se cumplan las medidas de seguridad y que los grupos sean pequeños», señala Alice, que tiene claro que no viajará a su país hasta final de curso. «Si fuera en Navidad, tendría que hacer cuarentena 15 días en casa, así que prefiero quedarme aquí», comenta.

Su experiencia formativa también se ve afectada por las limitaciones derivadas de la pandemia. En este momento, todas combinan las clases presenciales y las clases online y, en el caso de Marie, las prácticas de Veterinaria. Satisfechas con las medidas de seguridad implantadas por la UCO, que controla el aforo de las aulas con un código QR, y aliviadas porque de que de momento no se hayan dado positivos de covid en sus respectivas facultades, confiesan que, pese a su dominio aparente del idioma, la mascarilla es un elemento añadido de dificultad contra el que han de luchar para seguir las clases, ya sea de forma presencial o telemática. «Es más difícil entender lo que te dicen porque muchos profesores tienen un acento muy fuerte y además no ves la boca cuando hablan ni tampoco se les oye igual que sin mascarilla», comentan, «tenemos que hacer más esfuerzo de comunicación, teniendo en cuenta que no es igual el vocabulario que se utiliza en una conversación que en el nivel académico». A cambio, la mayor diversidad de procedencias del alumnado Erasmus este año está consiguiendo un uso del español sea más generalizado, según Alicia Zamora, que ha notado la diferencia respecto a cursos pasados en los que los alumnos italianos, franceses o ingleses, mucho más numerosos, tendían a unirse y utilizar su lengua materna. No hay mal que por bien no venga.