Las separaciones y divorcios en Córdoba se reducen un 26% durante el confinamiento

La pandemia provocada por el coronavirus ha tenido sus efectos en las demandas presentadas de nulidades, separaciones y divorcios. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos este lunes los datos correspondientes al segundo trimestre del año, cuando Córdoba, al igual que el resto del país, estaba confinada por el covid-19 y había emprendido la desescalada. Durante el confinamiento y el inicio de la desescalada, las separaciones y divorcios se han reducido en Córdoba un 26%, pasando de las 409 que hubo en el segundo trimestre del 2019 a las 301 que ha habido en el mismo periodo de este año. Tanto en el número de divorcios como en el de separaciones, la provincia es la cuarta de Andalucía.

Entre abril y junio, en Córdoba se han producido 285 demandas de divorcio, un 26% menos que un año antes, cuando hubo 389. En cuanto a separaciones, han sido 16 frente a las 20 del ejercicio anterior, lo que se traduce en un 20% menos. Demandas de nulidad no se han producido.

Dentro de los divorcios, más de la mitad, han sido consensuados, mientras que en el resto no ha habido acuerdo. En cuanto a las separaciones, en la mayoría los cónyuges han llegado a un entendimiento y en solo dos no se ha producido acuerdo.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 27, se han reducido un 3%, y las no consensuadas, que han sido muchas más, 107, lo han hecho un 35%. Los cambios en la medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que en Córdoba han sido 85, han tenido una subida interanual del 25%, mientras que las no consensuadas, 81, han bajado un 6%.

De un trimestre a otro también se ha producido una caída en las demandas presentadas de separaciones y divorcios, pasando de las 352 que se interpusieron entre enero y marzo a las 285 de abril a junio, lo que se traduce en un 20% menos. En cambio, la cifra de demandas de separación aumentó ligeramente, con cuatro más que el trimestre anterior.

La cifra más baja de la serie histórica en el 2019

Tanto en separaciones como en divorcios, Córdoba registra la cifra más baja de la serie histórica, que comienza en el 2013, del INE, que también ha hecho públicos este lunes los datos, pero del ejercicio pasado. Así, el 2019 acabó con 1.369 divorcios, un 2,6% menos que un año antes (1.406), y con 72 separaciones, un 24% menos que en el 2018 (95).