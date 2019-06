Sentada de estudiantes de la UCO por los cambios en la convocatoria de exámenes de septiembre

Unos sesenta estudiantes de la Universidad de Córdoba (UCO) han protagonizada esta mañana desde el mediodía una sentada pacífica en los jardines de acceso al Rectorado para protestar por la modificación de la convocatoria de los exámenes de septiembre, medida que está previsto que sea aprobada en el Consejo de Gobierno de este próximo martes. La protesta ha sido convocada por el consejo de estudiantes de la facultad de Ciencias.

Según ha explicado el portavoz de los estudiantes, Antonio Monge, la modificación supone que la convocatoria de septiembre no esté incluida en la matrícula del curso que está finalizando, sino que haya que pagar la matrícula del siguiente curso para poder examinarse en ese mes. "Ahora la matrícula incluye los exámenes de enero o febrero, los de junio o julio y los de septiembre.Con el cambio, los de septiembre quedarían fuera de la matrícula", ha explicado Monge

El mayor problema que se les presentaría a los estudiantes si se lleva a cabo este cambio es -según su portavoz- que "se perderían 300 becas y esto supone un grave problema económico".

Según otro de los portavoces de los estudiantes, Mario Giménez, la sentada obecece a la necesidad de que "no estamos de acuerdo con la medida y se tiene que oír nuestra voz, que es que como mínimo la convocatoria de septiembre se quede como está". Según Giménez, la convocatoria de septiembre "ya está capada al solo dejar presentarse a tres asignaturas y ahora el estudante podrá presentarse a las que quiera, pero pagando".

Por su parte, la Universidad de Córdoba ha remitido un comunicado en el que se explica que "la modalidad que ahora se plantea supone más tiempo, y por tanto opciones de superar las asignaturas de las que se examinan, que además ya no se limitan en número. Una buena programación del estudiantado en sus exámenes les dará mejores opciones de superar dichas asignaturas. Adicionalmente, hay que considerar que al ampliar otros periodos de examen no existen más opciones en el calendario académico.Comprendemos que cualquier medida pueda no satisfacer a la totalidad de las personas involucradas, pero el proceso seguido responde al normal y democrático funcionamiento de los órganos colegiados, en los cuales el estudiantado participa con representación a su vez democráticamente elegida por el propio colectivo".

Además añade el comunicado de la UCO que "para llegar a la propuesta finalmente aprobada en los Órganos de Gobierno de la Universidad, se han mantenido reuniones previas con todos los colectivos implicados. Concretamente, en las reuniones con los estudiantes, donde nunca se ha planteado la posibilidad de mantener la convocatoria extraordinaria, sino que se solicitaron algunas contrapartidas, todas las cuales han sido concedidas. La propuesta finalmente aprobada partió de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias, con el voto favorable de los representantes estudiantiles".