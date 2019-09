Senderismo y diversión para luchar contra las enfermedades raras

Senderismo, música, baile y una exhibición de trial (modalidad de motociclismo) se encuentran entre las actividades que esta noche podrán disfrutar los cordobeses que se acerquen a la explanada del Hipercor para participar en un evento organizado por el grupo El Corte Inglés, con la colaboración de la asociación sin ánimo de lucro We Can Be Heroes, con el fin de respaldar la investigación de las enfermedades raras en el marco de la campaña #LuchemosConMartina.

José Coleto, de We Can Be Heroes, ha informado de que ya se han inscrito en la ruta senderista solidaria en torno a 200 personas, pero los interesados en participar podrán hacerlo también esta tarde desde las 20.00 horas hasta unos momentos antes de que se inicie el recorrido, a las 22.00 horas. El coste de la inscripción es de cinco euros.

Coleto ha subrayado que "la respuesta de los cordobeses en los proyectos que estamos desarrollando ha sido magnífica", y ha comentado que confían en que finalmente se apunten en torno a un centenar de personas más para realizar la ruta, debido al interés que está demostrando la gente.

El recorrido se iniciará en El Corte Inglés Ronda de Córdoba y continuará por San Rafael de la Albaida, El Patriarca, la Cuesta del Reventón y Las Emitas, para regresar a la explanada del Hipercor. Ya desde las 20.00 horas, este lugar será escenario de los bailes y animaciones de las hermanas Langa García, exhibiciones de clases del gimnasio Okeymas Córdoba, un mercadillo de juguetes a precios populares y una exhibición del Club Deportivo Mezquita Trial.

Coleto ha detallado que el evento se desarrollará "hasta que nos aguante la fuerza" y ha recordado que "el objetivo es la recaudación de fondos", que irán destinados a la campaña #LuchemosConMartina. Además, ha adelantado que, si las circunstancias se lo permiten, la familia de esta niña acudirá a la cita para agradecer a la sociedad el apoyo que está recibiendo.

Esta pequeña cordobesa tiene poco más de un año de edad y padece una patología muy poco frecuente, llamada Smard1. Se trata de una enfermedad de la que se han descrito menos de cien casos en todo el mundo y en España ella es la única afectada. Martina necesita ventilación mecánica para respirar, cuenta con una traqueostomía y una sonda alimenticia.

Desde We Can Be Heroes han hecho hincapié en que la iniciativa #LuchemosConMartina tiene por objeto "ayudar a todos los niños con enfermedades raras", aunque, en especial, a esta niña. Así, también han comentado que trabajan con la Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) para recaudar fondos para destinarlos a la investigación de estas patologías.