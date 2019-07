El sector del taxi denuncia los "incumplimientos" de los VTC

El sector del taxi ha denunciado esta mañana los "incumplimientos" de los vehículos VTC en Córdoba tras una reunión mantenida con el grupo municipal de IU. El presidente de Auttacor, Miguel Ruano, ha transmitido a IU, y también lo hará en los próximos días al resto de grupos municipales, la situación del sector tras cumplirse siete meses de la llegada de Uber a la capital. "Córdoba no debe permitirse ser la única capital de Andalucía donde se está incumpliendo más flagrantemente la ley del transporte terrestre español sin que la Policía Local actúe y los cuerpos de seguridad tomen medidas", ha señalado.

El sector del taxi tiene asumido que "convivimos con multinacionales y lo vamos a hacer desde la más absoluta tranquilidad y no va a haber ningún acto beligerante", ya que "no queremos regalarle ni medio usuario a esta multinacional", en referencia a Uber, pero "las autoridades no pueden permitir que haya una ley que se incumpla", como, según asegura, está ocurriendo en Córdoba, "con paradas clandestinas en la zona centro o en los carriles para autobuses", donde "está prohibido".

Ruano asegura que ha denunciado unas 300 veces la situación que se está produciendo con una flota de 30 vehículos Uber y afirma que le llama la atención que, a pesar de ello, "sigan realizando la actividad irregular", ya que a los "taxistas, cuando nos denuncian, no lo volvemos a hacer".

Ruano está convencido de que se va a llegar "al techo máximo" de licencias de VTC, que pronto alcanzarán las 2.500. Ahora mismo, según estima, hay 2.300. Esto se traduce, según estima, en un Uber por cada cuatro taxis, por lo que se "incumple la ratio de 1/30".

Ruano ha transmitido su apuesta por la tecnología a través de la aplicación de Pidetaxi, en la que han invertido 9.000 euros desde abril. Utilizando esta aplicación, por ejemplo, se reduce el precio en un euro por trayecto y, además, todos los días 9, hay un descuento del 50% hasta un máximo de 5 euros.

IU ha mostrado su apoyo al sector del taxi tras la reunión mantenida con el presidente de Auttacor y ha exigido el cumplimiento de la ley, ya que "hay carencias a la hora de controlar a los VTC", según indica su portavoz, Pedro García.