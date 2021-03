El sector de los autobuses de Córdoba se ahoga sin turismo

El sector del autobús en Córdoba se siente «olvidado» por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, de quienes «no hemos recibido ninguna ayuda hasta el momento». Así lo denuncia José Flores, propietario de autobuses Arrecife, cuyas instalaciones se encuentran en Aldea Quintana, el cual explica que en la provincia de Córdoba operan 35 o 40 empresas, con una flota de casi 600 autobuses que generan 700 puestos de trabajo. y que mantienen a una gran mayoría de sus trabajadores en ERTE. Viven del transporte escolar pero sobre todo de las excursiones turísticas que contratan colegios, mayores, senderistas y otros colectivos. «Si la gente no se puede mover, si no hay movilidad, no movemos los autobuses tampoco», señala Flores, para quien el transporte escolar solo supone el 18% de su facturación y el resto es turístico.

«Queremos que la Junta haga también publicidad sobre nosotros, que diga que somos un transporte seguro», afirma Flores. Respecto al transporte escolar, este año debían renovar el convenio con la Junta «y sacaron el pliego de condiciones en plena pandemia, cuando podían haber prorrogado». Pero además, lo han denunciado por «precios abusivos» y están a la espera de que se convoque un nuevo concurso. De momento, no han cobrado desde el mes de enero, dice Flores.